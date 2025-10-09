Hamás declara fin de la guerra con Israel luego de 2 años con miles de muertos y secuestrados

Israel y Hamás acordaron una pausa en su devastadora guerra de dos años y la liberación de los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos.

Khalil Al-Hayya, líder del grupo terrorista Hamás en Gaza, declaró el “fin de la guerra” y el inicio de un “alto el fuego permanente”, reportó France 24. Israel y Hamás firmaron al mediodía de hoy, hora de Egipto, la primera fase del “plan de paz” para Gaza impulsado por la Casa Blanca, confirmaron ambas partes. La OMS y la ONU se declararon listas para atender las graves necesidades humanitarias en la Franja de Gaza.

La noticia fue recibida con alegría y alivio, pero también con cautela, destacó Associated Press. “Persiste la incertidumbre sobre aspectos del plan de alto al fuego más amplio impulsado por la administración del mandatario estadounidense Donald Trump, como si Hamás se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza. Sin embargo, las partes parecen estar más cerca que en meses de poner fin a una guerra que ha matado a decenas de miles de palestinos, reducido gran parte de Gaza a escombros, provocado hambruna en partes del territorio y dejado a decenas de rehenes, vivos y muertos, en Gaza”.

La guerra, que comenzó con el mortal ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, también ha desencadenado otros conflictos en la región, provocado protestas en todo el mundo y dado lugar a acusaciones de genocidio que Israel niega.

