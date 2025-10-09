Ofiuco: ¿Realmente existe un signo zodiacal número 13?

En los últimos años, ha resurgido el debate sobre Ofiuco, un supuesto decimotercer signo zodiacal que ha generado controversia en el ámbito astrológico. Esta constelación, conocida como el “portador de la serpiente“, se ubica entre Escorpio y Sagitario, pero su inclusión en el zodiaco tradicional ha sido rechazada por muchos astrólogos.

La idea de incorporar Ofiuco al zodiaco no es nueva. En 1970, el astrólogo Steven Schmidt propuso un sistema de 14 signos zodiacales, añadiendo Ofiuco y Cetus. Sin embargo, esta propuesta no fue ampliamente aceptada y no modificó la estructura tradicional de 12 signos.

El debate sobre Ofiuco cobró fuerza en 2011, cuando el astrónomo Parke Kunkle sugirió que el Sol pasa por 13 constelaciones en su recorrido anual. Esto llevó a algunos medios a afirmar que la NASA había añadido un decimotercer signo al zodiaco. Sin embargo, la NASA aclaró que no había realizado ningún cambio oficial en el zodiaco.

Astrológicamente no es viable

Desde una perspectiva astrológica, la inclusión de Ofiuco no es viable debido a la precesión de los equinoccios. Este fenómeno provoca un desfase entre las constelaciones y los signos zodiacales, lo que hace que el Sol ya no se alinee con las constelaciones en las mismas fechas que hace miles de años.

A pesar de la falta de consenso, algunos astrólogos siderales han propuesto integrar Ofiuco al zodiaco, asignándole fechas aproximadas del 29 de noviembre al 17 de diciembre. Sin embargo, esta propuesta sigue siendo minoritaria y no ha sido adoptada por la mayoría de la comunidad astrológica.

En cuanto a las características atribuidas a Ofiuco, se le describe como un signo filosófico, idealista y altruista. Se le asocia con la curación y la sabiduría, inspirándose en la figura mitológica de Asclepio, el dios griego de la medicina.

En resumen, aunque Ofiuco ha captado la atención del público y ha generado debate, su inclusión en el zodiaco tradicional no es reconocida por la mayoría de los astrólogos. La estructura de 12 signos sigue siendo la norma en la astrología occidental, y cualquier cambio en este sistema requeriría una revisión profunda y un consenso amplio.