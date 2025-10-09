Reportes: Erik Spoelstra será el nuevo seleccionador del Team USA en Los Ángeles 2028

Erik Spoelstra será el nuevo seleccionador de Estados Unidos. El entrenador de los Heat dirigirá al equipo nacional en el Mundial de 2027 y los Juegos de 2028, que se disputará en Los Ángeles.

Ocupará el cargo de Steve Kerr, del que fue ayudante en el combinado estadounidense en la consecución del oro olímpico en París 2024.

El técnico de la franquicia de Miami es uno de los más reputados de la NBA, además del inquilino de los banquillos de la Liga que más tiempo lleva en el cargo. Ha ganado dos anillos, ha llevado al equipo a seis finales, tiene la quinta mayor cantidad de victorias en playoffs y nadie ha ganado más partidos en la historia de los Heat.

Just in: USA Basketball is expected to name Erik Spoelstra as the new head coach of the men's national team, sources tell ESPN. Spoelstra succeeds Steve Kerr for the next World Cup and the 2028 Summer Olympics after serving as a lead assistant on Team USA's 2024 gold medal squad. pic.twitter.com/eApR2LsXeB — Shams Charania (@ShamsCharania) October 9, 2025

En búsqueda del sexto oro

El director ejecutivo de USA Basketball, Grant Hill, se ha decantado por Spoelstra, que siempre pareció por delante en la carrera por hacerse con el cargo desde que se supo que Kerr no continuaría.

Otro de los candidatos era Tyronn Lue, actual entrenador de los Clippers y otro de los ayudantes de la selección.

De llegar a los Juegos de 2028, como se espera, Spoelstra buscaría el sexto oro consecutivo para Estados Unidos. La última vez que los estadounidenses no subieron al primer cajón del podio fue en Atenas 2004.

Sería el cuarto seleccionador distinto que Estados Unidos presenta en cuatro citas olímpicas consecutivas: el legendario Mike Krzyzewski dirigió al equipo en 2016, Gregg Popovich lo hizo en Tokio y después le sucedió Kerr, que también había sido ayudante de su predecesor.

Trayectoria lo respalda

La trayectoria de Spoelstra en el baloncesto comenzó tras una destacada carrera como base en la escuela secundaria de Oregón y en la Universidad de Portland, donde fue nombrado novato del año de la West Coast Conference.

Después de dos años como profesional en Alemania, el Heat lo contrató a los 24 años para un puesto en la sala de video, un mes antes de que Pat Riley asumiera la dirección en 1995. Su padre, Jon Spoelstra, también tuvo una carrera notable como ejecutivo de la NBA en equipos como Portland, Denver y New Jersey.

Con 54 años, Spoelstra se prepara para su decimoctava temporada como entrenador principal de los Heat, consolidándose como el técnico con la permanencia más larga en la liga tras la retirada de Gregg Popovich. Ha conquistado dos títulos de la NBA como entrenador jefe y uno como asistente bajo Pat Riley en 2006.

Su récord con Miami es de 787 victorias y 572 derrotas en 17 temporadas.

Seguir leyendo:

Primera camiseta con el número 24 de Kobe Bryant con Lakers se subastó por casi $900,000 dólares

Cancelan rueda de prensa en Puerto Rico por tiroteo en el Coliseo antes de juego de NBA

Steph y Seth Curry jugarán juntos por primera vez en Golden State Warriors