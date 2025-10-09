Triste final: hispano de 99 años murió tras ser robado en su edificio en Nueva York

José Antonio Tur falleció a los 99 años luego de sufrir un ACV tras ser asaltado a punta de pistola en el edificio de apartamentos de Washington Heights (NYC) que administró durante décadas.

El abuelo hispano se encontraba en cuidados paliativos tras sufrir un derrame cerebral que lo dejó en cuidados intensivos con el lado izquierdo de la cara paralizado y dificultades para hablar. Allí falleció la mañana de ayer, tras pasar más de dos semanas hospitalizado.

“Al principio, cuando estuvo en la UCI del 24 de septiembre al 1 de octubre, arrastraba las palabras; no se le entendía”, dijo a Daily News su nieto del mismo nombre, José Tur, de 31 años, quien trabajaba con él. “No se podía comprender lo que decía. Después de que salió de la atención habitual y entró en cuidados paliativos, prácticamente no lo entendía”.

La tragedia comenzó alrededor de las 10 a.m. del lunes 22 de septiembre cuando la víctima recibió dos llamadas telefónicas de alguien que le pedía en español que se reunieran en una entrada lateral del edificio de 30 apartamentos ubicado en W. 187th St, cerca de la avenida Audubon, para que recibiera un supuesto paquete para uno de los inquilinos, informó la Policía de Nueva York.

Cuando Tur, desprevenido, se dirigió a la entrada, se encontró con un hombre armado vistiendo un pasamontañas y sudadera con capucha. “[La víctima] se da cuenta de que algo anda mal y el hombre de 99 años empieza a pelear con el agresor”, declaró entonces Joseph Kenny, jefe de detectives de NYPD. “Su mano queda aplastada contra la puerta, entre la puerta y el marco metálico”.

El supuesto ladrón se abrió paso a empujones y siguió forcejeando con el nonagenario, antes de sacar una pistola y presionarla contra su cuello. Los médicos trasladaron a Tur al New York-Presbyterian Hospital Columbia con dos dedos rotos y un corte en la mano que requirió puntos de sutura.

La víctima regresó a casa tras ser atendida, pero fue hospitalizado alrededor de las 3:00 a.m. del día siguiente tras sufrir un pequeño derrame cerebral “debido al traumatismo del robo”, según informó su nieto. Entonces Tur fue sometido a una cirugía de emergencia para extirparle un coágulo de sangre en el cerebro.

Dijo que su abuelo, además de ser propietario del edificio durante medio siglo, se desempeñó como superintendente hasta después de cumplir 90 años. Tras dejar esas funciones continuaba cobrando el alquiler a los inquilinos, parte del cual es en efectivo. “Mi abuelo (iba) al banco él mismo… Tenía los $20,000 dólares a mano porque iba a dejarlos en el banco”.

Antes del robo y el derrame cerebral, Tur era activo todos los días. “Se enfadaba cuando le daban un bastón. Le (gustaba) trabajar”, ​​dijo su nieto. “Siempre (estaba) en el lío… estar presente… participar”.

Un sospechoso fue detenido, dijo el nieto, pero la policía no lo ha confirmado. El nieto llamó al atacante “cobarde”, sospechando que podría haber sido alguien que conocía al anciano propietario o que había vivido anteriormente en el edificio.

NYPD policía publicó imágenes de vigilancia del sospechoso, pidiendo la ayuda del público para identificarlo y localizarlo, pero su rostro no es visible. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.