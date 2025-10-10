Aprende dos snacks saludables aprovechando al 100% la calabaza

La temporada de otoño tiene un toque de sabor a calabaza. Este fruto, que se cosecha en los últimos meses del año, es el ingrediente principal de postres, guisos, sopas y mucho más. En esta entrega te mostramos dos recetas para sacarle el máximo provecho a una calabaza.

Hay diferentes tipos de calabazas: alargadas, redondas, gigantes. Las calabazas son bastante versátiles; en la temporada de Halloween se utilizan como adornos.

La calabaza, junto a una combinación de especias, le da un toque especial a las bebidas frías y calientes, además de un aroma reconfortante, ideal para los días fríos.

Este fruto está lleno de nutrientes y antioxidantes clave para la salud. Además, es de bajo índice glucémico, por lo que hay una nueva tendencia de recetas saludables: sustituir a las harinas procesadas.

El puré de calabaza se puede agregar a los panqueques, panecillos, panes para el desayuno y mucho más.

De esta planta se aprovecha todo. Las semillas tienen propiedades antidesparasitantes por su composición de biocompuestos. Mientras que la pulpa es sedosa y le da textura a las preparaciones, la cáscara está llena de fibra con la que se puede hacer un delicioso snack.

Recetas con calabaza

Estas recetas están diseñadas para aprovechar al máximo todas las partes de la calabaza. Con las cáscaras y las semillas se puede hacer un crocante y con la pulpa un budín de chocolate. Ambas recetas son de la creadora de contenido Agus Liporace conocida en redes como @kulinaria.recetas donde comparte trucos, consejos y recetas a sus más de 7 millones de seguidores.

Crackers de calabaza

Ingredientes

Cascarás de 1 calabaza y algunas láminas de la parte naranja

las semillas de 1 calabaza.

Un chorrito de aceite de oliva

Condimentos y especias a gusto.

Queso mozzarella y queso rallado.

Modo de preparación:

1.- Pela la calabaza y reserva las cáscaras.

2.- Retira las semillas, lava y escurre.

3.- En un recipiente agrega las cáscaras de calabaza, incorpora el aceite, los condimentos y mezcla bien.

4.- Lleva la freidora de aire a 200 grados por 20 minutos-

5.- Condimenta las semillas con aceite, pimienta y las especias a gusto.

6.- Coloca la cascarás ya cocinadas en la base de la freidora, agrega queso, las semillas y cocina por unos minutos más.

7.- Retira, deja reposar, y corta en rectángulo tipo galletas crakers

8.- Sirve y disfruta

Budín

Ingredientes

1/2 calabaza cocida.

60 gramos de chocolate amargo.

50 mililitros de leche caliente.

4 huevos.

2 cucharadas de cacao amargo.

2 cucharadas de azúcar o miel.

Chorrito de jugo de limón, opcional.

Modo de preparación

1.- Corta la calabaza en cubos y lleva a la freidora de aire hasta que estén tiernas.

2.- En una licuadora agrega las calabazas calientes, la leche, el chocolate amargo, el cacao y las cuatro yemas de huevo. Licua bien hasta obtener una mezcla homogénea.

3.- En un bol bate las claras a punto de nieve.

4.- Incorpora a la mezcla de chocolate un tercio de las claras con movimientos envolventes.

5.- Integra el resto de las claras con movimientos suaves.

6.- Coloca en un molde con papel para horno

7.- Hornea a 150 grados por 30/35 min.

