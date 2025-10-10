Bella Thorne recibió $3.9 millones de dólares por su casa en Topanga Canyon

Mientras propiedades entran y salen del mercado, la actriz Bella Thorne ha logrado vender su casa en Topanga Canyon en tres meses. La mejor parte es que recibió poco menos de lo que pedía.

Thorne puso en venta la propiedad por $3.99 millones de dólares y terminó cerrando la venta por $3.9 millones de dólares. Esta cifra está por encima de los $3.3 millones de dólares que ella pagó por el sitio en 2019.

Aunque se puede asumir que se anotó una importante ganancia, hay que tomar en cuenta en la exestrella juvenil invirtió dinero y tiempo en hacerle reformas a la casa.

Lo que más se tiene que resaltar de la reforma que hizo fue que llenó de color cada uno de los espacios, agregó un caleidoscopio de colores e instaló diferentes arreglos de flores artificiales.

Aunque ahora es que se ha hecho pública la venta, ‘TMZ’ ha informado que el trato se cerró el pasado 30 de septiembre.

Por los momentos se desconoce la identidad del comprador, aunque sí se sabe que podrá disfrutar de una casa de 7,624 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, que estuvo disponible en la página web de Coldwell Banker, se reslataba del interior de la propiedad: “la gran sala de estar, con altos techos de doble altura, ventanas arqueadas y puertas francesas, inunda de luz natural, evocando una grandeza atemporal”.

También tendrá a su disposición áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, comedor, área de barcos, fogata y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos. En el listado, se decía que “le espera un paraíso para el entretenimiento con una piscina de guijarros brillantes, un spa con cascada, una amplia zona de barbacoa y un salón con fogata, todo ello en un césped plano con impresionantes vistas”.

