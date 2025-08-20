Bella Thorne responde a las críticas tras proponerle matrimonio a su novio

La actriz y modelo Bella Thorne respondió a los comentarios que ha recibido luego de que le propuso matrimonio a su novio, el productor británico Mark Emms. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Thorne mostró el romántico momento en el que se arrodilló para pedirle matrimonio a su novio, quien ya le había hecho esa propuesta un año antes.

“3 años hacen que nos conocimos, 1 año después él me propuso, ahora 1 año después yo también”, escribió Bella Thorne en la descripción del video.

Este gesto causó numerosas reacciones con opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Muchos criticaron que la actriz se arrodillara para pedirle matrimonio a su novio cuando tradicionalmente es el hombre quien tiene este gesto. Otros en cambio aplaudieron que la actriz tuviese la iniciativa de hacerle esta propuesta a su novio sin importarle los roles de género establecidos en la sociedad.

Algo que causó confusión fue el hecho de que Bella Thorne le pidiera matrimonio a su novio cuando él le dio un anillo de compromiso un año antes. Muchos no entendían por qué la artista hizo la propuesta si ya se habían comprometido.

Ante las críticas y los comentarios que recibió, Bella Thorne respondió con humor al respecto en sus redes sociales.

“Los comentarios en mi post son divertidísimos… la mitad de ustedes dice que no normalicemos esto, la otra mitad dice: ‘¡con todo el power femenino, esto es lo más tierno!’”, dijo la actriz.

De esta manera, Bella Thorne le restó importancia a los comentarios que recibió y, lejos de molestarse, la estrella se lo tomó con humor y además le restó importancia.

Bella Thorne y Mark Emms se conocieron en agosto de 2022 durante una fiesta en Ibiza. Poco después hicieron pública su relación y desde entonces comparten momentos juntos que publican en redes sociales. Luego de tres años la pareja decidió dar el siguiente paso para una nueva etapa en su relación.

Sigue leyendo:

Shakira arrasa en América con la gira latina más taquillera de 2025

Piden $24 millones de dólares por una finca relacionada con Taylor Swift y otras estrellas

Lamine Yamal y Nicki Nicole aterrizan juntos en Barcelona