Futbolista togolés sufre brutal golpe en pleno partido que lo podría dejar parapléjico [Video]

En un encuentro de la Segunda División de China, el futbolista togolés Samuel Asamoah, de 31 años, vivió un momento que heló la sangre a todos los presentes.

Durante una jugada disputada ante el Chongqing Tonglianglong, el mdiocampista del Guangxi Pingguo fue empujado por un rival mientras corría por un balón dividido.

La acción terminó con Asamoah chocando violentamente contra una valla publicitaria detrás de la línea de banda.

El impacto provocó minutos de tensión. El árbitro mostró tarjeta amarilla al jugador contrario, Zhang Zhixiong, pero la preocupación se centró rápidamente en el estado del futbolista africano, que quedó tendido en el césped sin poder moverse.

🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen.



He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025

Preocupante diagnóstico

El diagnóstico médico, confirmado por el club, reveló que Asamoah sufrió una dislocación y fracturas en varias vértebras cervicales (de C2 a C6), además de un bloqueo vertebral y compresión nerviosa.

El club advirtió en un comunicado que el futbolista “corre el riesgo de sufrir paraplejia grave y se perderá todos los partidos restantes de la temporada. Su carrera también podría verse gravemente afectada”.

Tras el accidente, Asamoah fue trasladado a un hospital de Nanning, donde fue sometido a una intervención quirúrgica este miércoles. El club informó que la operación resultó exitosa y que el estado del futbolista es estable, aunque el pronóstico sobre su recuperación a largo plazo permanece reservado.

Trayectoria internacional

Samuel Asamoah debutó con la selección de Togo en 2022, y antes de llegar a China en 2024 había desarrollado gran parte de su carrera en Bélgica, donde se destacó por su consistencia y liderazgo en el mediocampo.

En febrero de 2025 fichó por el Guangxi Pingguo, donde se había convertido en una pieza importante del equipo.

Su club pidió respeto y cautela hasta conocer su evolución médica. “Samuel se está recuperando de la operación y su condición es estable”, indicó el parte más reciente.

La reacción del Guangxi Pingguo ha sido de apoyo al jugador, mientras la comunidad futbolística internacional sigue de cerca su evolución y las posibles repercusiones de este accidente en la regulación de la seguridad en los estadios chinos.

