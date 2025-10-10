Paliza fatal a paciente en hospital de Nueva York: sospechosa capturada y liberada por falta de testigos

Una mujer sospechosa de la mortal paliza propinada a Cynthia Vann (55) en su habitación del Hospital Lincoln en El Bronx (NYC) se encontraba bajo custodia de la policía del centro de salud, pero fue liberada después de que la fiscalía decidiera no presentar cargos sin pruebas adicionales, informaron fuentes policiales al Daily News.

A principios de esta semana el Departamento de Policía de Nueva York reclasificó la muerte de Van como homicidio, revelando únicamente que una persona no identificada la golpeó repetidamente en la cabeza el 10 de septiembre y luego huyó a “lugares desconocidos”.

Sin embargo, antes de que la persona huyera, la Policía del Hospital Lincoln realizó su propia investigación y arrestó a la sospechosa, aparentemente sin la participación de NYPD, remitiéndolo a la Fiscalía del Distrito de El Bronx. No está claro cuándo fue liberada la sospechosa.

La fiscalía se negó a presentar cargos, aparentemente porque Vann estaba demasiado enferma para ser interrogada y nadie presenció la agresión, según una fuente policial. Así, la sospechosa fue liberada y actualmente se encuentra prófuga.

“El caso fue aplazado el 12 de septiembre para su procesamiento en espera de una mayor investigación y la presentación de pruebas”, declaró la fiscal de El Bronx, Darcel Clark. “Tras el fallecimiento de la víctima y cuando su muerte fue declarada homicidio, comenzamos a investigar el caso como tal”, agregó.

La sospechosa tenía dos antecedentes de ataques a personal sanitario, según la fiscalía. No está claro por qué la policía del Hospital Lincoln no contactó de inmediato NYPD. Una portavoz del centro de salud se negó a responder preguntas sobre el caso. “NYC Health + Hospitals/Lincoln está comprometido con la seguridad de sus pacientes, personal y visitantes”, escribió en un correo electrónico.

El comunicado policial indicó que el ataque no se reportó al NYPD hasta 10 días después del hecho, el 20 de septiembre. Vann falleció el 27 de septiembre por complicaciones de un traumatismo craneoencefálico por objeto contundente, concluyó la Oficina Forense de la ciudad (OCME).

Para la familia de Vann, el giro de los acontecimientos y la falta de información del hospital han sido difíciles de aceptar. La víctima era muy querida en su cuadra de la Avenida Sherman durante un largo período, cuidando un jardín comunitario allí. Ingresó el 6 de septiembre para recibir tratamiento por una afección recurrente y tratable, y nunca volvió a casa.

“Esperábamos que recibiera tratamiento y que saliera bien”, dijo su hija Taneisha Vann, de 34 años. “Simplemente fallaron. Estamos muy disgustados por toda la situación”. “Mi madre le dijo al personal que su compañera de habitación la golpeó en la cabeza. (La sospechosa) lo negó y la trasladaron a otra habitación”.

La hija dijo que el hospital la ha tratado con evasivas, tanto a ella como a otros familiares. El 19 de septiembre se reunió con Lewis Marshall, director médico del Lincoln. Dijo que Marshall anotó sus preguntas, prometió responder, pero no lo ha hecho.

Tras la muerte el 27 de septiembre, el detective le informó a Taneisha que estaban emitiendo una orden de arresto contra la sospechosa, aún no identificado públicamente. Según la hija, se está llevando a cabo una búsqueda. “Están esperando a que la detengan”, dijo.

“Mi madre era muy reservada. Estaba muy delgada y se le formaban moretones con mucha facilidad. En las fotos, se pueden apreciar sus lesiones, y es muy preocupante que no hayan denunciado la agresión a la policía de Nueva York”.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577; o en @NYPDTips. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias también del Jacobi Hospital, en una aparente guerra de pandillas.