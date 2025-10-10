¿Qué se sabe del asesinato de Federico Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy?

El cantante argentino Federico Dorcaz fue asesinado a tiros este jueves cuando conducía por la Ciudad de México. El artista había sido anunciado recientemente para formar parte del reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, de Televisa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicó en X un mensaje en el que confirmaron el hecho y anunciaron que empezaron las investigaciones para determinar al responsable de este crimen.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, escribieron.

Luego de esto, explicaron que comenzaron con las averiguaciones correspondientes. “Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además, se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”, añadieron.

Hace unos días, el argentino hablaba en Premios Juventud con Canela TV de cómo se sentía en México, un país que había servido para impulsar su carrera artística. “Por eso estoy viviendo en México que me está dando tantas bendiciones”, afirmó a uno de los reporteros.

También hablaba de su ilusión de presentarse algún día en estos galardones.

La noticia ha causado mucho pesar entre sus fanáticos y también entre sus recientes compañeros del programa Hoy, que en Instagram reaccionaron con un comunicado.

“Las Estrellas Bailan En Hoy, ahora tiene una estrella en el cielo, este aplauso es para ti Fede”, escribieron en la descripción de un video en el que le rindieron homenaje con un minuto de aplausos.

En otra publicación indicaron: “La familia de Hoy lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”.