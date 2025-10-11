Al menos cuatro muertos en tiroteo en evento deportivo estudiantil en Mississippi

WASHINGTON – Al menos cuatro personas fallecieron y decenas resultaron heridas tras un tiroteo durante tras una celebración deportiva en una secundaria en Mississippi, según informaron medios locales.

El incidente tuvo lugar el viernes en la noche, a las afueras de Leland High School, según indicó el alcalde de la ciudad, John Lee.

Cuatro de los heridos están en condición crítica y fueron transportados al Centro Médico de la Universidad de Mississippi. Las autoridades informaron que la investigación sobre el incidente continúa abierta y aún no han revelado la identidad de las víctimas.

Estados Unidos ha registrado al menos 300 tiroteos masivos en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, en lo que va de 2025, según la organización civil Gun Violence Archive.

