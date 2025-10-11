Doblete de Messi impulsa la goleada 4-0 del Inter Miami al Atlanta United

Lionel Messi anotó un gol en cada mitad y aportó una asistencia para ayudar a que el Inter Miami asegurara la ventaja de local en la primera ronda de los playoffs, al arrollar el sábado 4-0 al Atlanta United.

El Inter Miami llegará a la última fecha sin posibilidades de aspirar al primer lugar de la Conferencia Este, pero luchará por la segunda colocación con la tranquilidad de estar clasificado a los playoffs rumbo al título.

Vale destacar que su presencia estaba en duda en la antesala al duelo en Fort Lauderdale, luego de que Lionel Scaloni no lo haya tenido en consideración para enfrentar este viernes a Venezuela (lo vio desde uno de los palcos del estadio).

Ante la ola de rumores sobre una posible licencia de la selección argentina para jugar con su club, Mascherano se había ilusionado con tener al 10 entre sus filas. Finalmente, el argentino arribó con el plantel al estadio y disputó los 90 minutos.

Goleada del Inter Miami

Lionel Messi brindó un show en el triunfo de Inter Miami. En el primer tiempo, el 10 quedó en posición de remate luego de un pase de Baltasar Rodríguez y la clavó al ángulo para el 1-0 parcial sobre Atlanta United.

En el complemento, el 10 frotó la lámpara desde la mitad de la cancha y habilitó a Jordi Alba. El español definió por encima del arquero de Atlanta United para el 2-0 de La Familia. Semana especial para el español, que anunció su retiro del fútbol profesional.

En el 60′, a Luis Suárez le quedó la pelota en la medialuna luego de un rebote. El artillero uruguayo realizó una acrobacia con la que definió para el 3-0 de Inter Miami ante Atlanta United, con el que el local empezó a liquidar la historia.

Para el mejor cierre, Leo Messi selló el cuarto del 4-0 sobre Atlanta United para la victoria por la fecha 34 de la MLS.

Messi mejora sus números

De esta manera, Lionel Messi mejora sus números personales, luego de haber dejado atrás los datos del curso pasado con el conjunto rosa.

Según el sitio oficial de estadísticas de la MLS, lidera la tabla de artilleros con 26 tantos, aunque Denis Bouanga (Los Angeles FC) y Sam Surridge (Nashville) le respiran en la nuca con 24 y 23 gritos, respectivamente.

Además, Leo compite en el rubro asistencias, en la que tiene 18 y está igualado en el primer lugar con Anders Dreyer (San Diego). Acumula 21 goles y 13 asistencias en los últimos 17 duelos de la MLS.

Seguir leyendo:

Víctima menor de edad retira la acusación contra el jugador del Real Madrid Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Surinam, Curazao y Haití dominan los tres grupos

Mbappé abandona la concentración de Francia por molestias