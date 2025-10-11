Marie Claire Harp desconsolada por el asesinato de Federico Dorcaz

La presentadora venezolana de televisión Marie Claire Harp compartió en su cuenta en Instagram un video en el que lamentó el asesinato de su amigo, el cantante Fede Dorcaz, en la Ciudad de México.

La también modelo subió un contenido en el que se ve el gran cariño que le tenía. “Qué tristeza tan hdp. La nobleza hecha persona. Descansa en paz, querido amigo. Y que Dios te dé la fuerza necesaria para transitar este tan difícil camino querida Mariana”.

Esta publicación ha obtenido cientos de comentarios por parte del público, que ha rechazado el asesinato del argentino.

“Lo lamento mucho, qué horror todo”, “Otro amigo que se le va a Marie Claire”, “Dios lo reciba en su gloria. Vuela alto, Fede”, “Yo aún sigo sin entender su asesinato es algo sin ninguna explicación lógica”, escribieron algunos usuarios.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Se fue una persona con un corazón muy grande”, “En verdad admirable seguir en lo que se dedican, que no tienen tiempo para su tristeza porque hay que sonreír. ¡Permítete sentir y externar, preciosa! Abrazo para tu duelo personal”.

El asesinato de Federico Dorcaz

El artista, quien iba a participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, fue asesinado el jueves en la noche a balazos mientras conducía por la capital mexicana.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México publicó un mensaje en X en el que hablaron de este caso.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, escribieron.

Además de esto, señalaron: “Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas; además, se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales correspondientes y las investigaciones conjuntas”.

