Marie Claire Harp habla de la eliminación de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México

La presentadora venezolana Marie Claire Harp habló con varios reporteros de la salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos México 3.

En la conversación, la creadora de contenido dijo que es falso que el Bombón Asesino haya tenido aires de diva luego de que se tardó en llegar a un live que hicieron para hablar de su eliminación.

“Llegó muy amable, con esa estrella tan grande que tiene en cuanto a talento. Lo está haciendo muy bien luego de salir, todavía ubicándose en tiempo y forma con lo que acaba de suceder”, afirmó.

En su opinión, la actriz tuvo una participación espectacular dentro de la competencia. “Lo hizo muy bien, salió a la tercera semana pero yo salí a la primera”, afirmó Marie Claire.

En su declaración, también la defendió porque Ninel Conde no ha querido hablar con tantos medios de comunicación. “Cada quien puede hacer lo que quiera con su vida, ella tiene su carrera y todo la respalda, puede decir qué y no quiere hacer. Pero con nosotros ha sido muy amable”, afirmó.

La venezolana negó que alguien sacara a la mexicana por proyectos que tenía pautados. “Eso lo decide el público única y exclusivamente, este es un programa que se respalda en lo notariado. Seguramente el público dijo que hasta aquí querían apoyarla”, sostuvo.

Marie Claire Harp dijo que es entendible que la mexicana se haya sentido decepcionada por la magnitud de este proyecto y sobre todo porque pensó que la audiencia la mantendría por más tiempo dentro del programa de televisión.

Para muchos, la actitud de Ninel Conde en ciertos momentos dentro de la casa le pasó factura y por eso terminó fuera. Sin embargo, las diferencias que tuvo con Mar Contreras pudieron ser determinantes para que no lograra los votos suficientes dentro del reality show.

