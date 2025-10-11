Tiger Woods se somete a su séptima cirugía de espalda que retrasa su vuelta al golf

El golfista estadounidense Tiger Woods anunció que ha tenido que someterse a una nueva intervención en su espalda, por “dolores y falta de movilidad”, que retrasa sin fecha su regreso a la competición.

Woods afirmó en las redes sociales que se sometió a la cirugía en Nueva York y expresó que fue la decisión correcta para su salud y sus problemas de espalda.

“Después de tener dolor y falta de movilidad en mi espalda, consulté con médicos y cirujanos para someterme a pruebas. Los exámenes determinaron que tenía un disco colapsado en L4/5, fragmentos de disco y un canal espinal comprometido”, informó Woods en un mensaje en su cuenta de ‘X’.

“Opté por reemplazar mi disco ayer, y ya sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda”, añadió.

Sin tiempo de regreso

No mencionó cuánto tiempo el procedimiento lo mantendría alejado del golf. Tampoco estaba claro si intentaría jugar en su torneo Hero World Challenge en las Bahamas o en el Campeonato PNC con su hijo, Charlie. Ambos torneos son en diciembre.

No ha jugado desde el año pasado, cuando sufrió una derrota en el desempate en el Campeonato PNC.

Fue su segunda cirugía del año: se sometió a una en marzo después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo. En los últimos 13 meses, Woods ha ido dos veces al quirófano.

Woods se sometió a la primera de sus siete cirugías de espalda en abril de 2014, lo que eventualmente llevó a fusionar su espalda baja en 2017. Un año después, ganó el Campeonato del Tour y en 2019 capturó su 15º major y su quinta chaqueta verde en el Masters.

Ahora su espalda es sólo una entre varias partes de su cuerpo que han presentado lesiones en los últimos cinco años. Lo más grave fue un accidente automovilístico en febrero de 2021 que destrozó su pierna y tobillo derechos, lo que, según Woods, casi llevó a la decisión de amputar.

