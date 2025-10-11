Tormenta Nor’easter activa alertas en Nueva York y área triestatal: lluvia y vientos de sábado a martes

Una tormenta tropical a lo largo de la costa se dirige hacia la ciudad de Nueva York y el área triestatal, provocando alertas por posibles vientos dañinos, importantes inundaciones costeras y fuertes lluvias como una potente Nor’easter, especialmente entre el domingo y lunes.

Ya hoy sábado amaneció lluvioso y el martes también tiene, al momento, 60% chance de precipitaciones. La ciudad de Nueva York está tomando medidas ante la inminente tormenta tropical del noreste. También el gobierno de Nueva Jersey declaró previamente el estado de emergencia debido a la posibilidad de inundaciones repentinas, tormentas eléctricas severas, lluvias intensas y ráfagas de viento dañinas.

Según el última alerta del meteorólogo jefe de ABC News, Lee Goldberg, se esperan lluvias ligeras hasta el mediodía del domingo, con precipitaciones más intensas en la noche y continuando hasta el lunes.

Here is the most up-to-date briefing on the coastal storm to impact the region later this weekend (mainly Sunday into Monday). Click the link here for the detailed information: https://t.co/610UeEFm73 pic.twitter.com/NFbbWNgXXS — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) October 11, 2025

Es probable que caigan de 1 a 2 pulgadas (2,5 a 5 cm) de lluvia, con una posible acumulación doble, de 2 a 4 pulgadas (5 a 10 cm), en el centro y sur de Nueva Jersey. También se esperan ráfagas de viento de 60 mph (96 km/h) o más en la costa, y posibles inundaciones costeras significativas y erosión de playas.

“Alerta de inundación costera para El Bronx y Queens Norte: 14:00 h del 12/10 a 20:00 h del 13/10 por inundaciones de 1.5 a 2.5 pies sobre el nivel del suelo. Se prevé erosión de las playas e inundaciones moderadas en carreteras y propiedades costeras”, advirtió ayer en Twitter/X la agencia de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM).

Las autoridades de Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey, han emitido una alerta de tráfico para conductores debido a la previsión de inundaciones en las calles. El director de Seguridad Pública local, Emanuel Miranda, Sr., recomienda tener precaución y evitar las siguientes zonas:

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather.