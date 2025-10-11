Tribunal permite que la Guardia Nacional en Illinois siga bajo control federal, pero bloquea su despliegue

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos decidió este sábado que las tropas de la Guardia Nacional en Illinois continúen bajo control del gobierno federal, aunque no podrán ser desplegadas mientras se resuelve el proceso judicial en curso entre el gobierno de Donald Trump y el estado.

El tribunal de apelaciones suspendió parcialmente la orden emitida por una corte inferior a principios de semana, que había detenido por completo el despliegue de tropas en el estado durante un periodo de dos semanas.

“Los miembros de la Guardia Nacional no necesitan regresar a sus estados de origen a menos que un tribunal les ordene hacerlo”, señala la resolución citada por la cadena de noticias CNN.

La controversia comenzó cuando la jueza April Perry, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, concedió una orden de restricción temporal solicitada por el estado de Illinois y la ciudad de Chicago, que demandaron al gobierno federal tras el anuncio del presidente Donald Trump de enviar tropas a la zona.

La orden judicial bloqueó de inmediato cualquier despliegue durante dos semanas bajo el argumento de que debía evaluarse si la medida violaba la autonomía del estado.

La administración Trump apeló esa decisión y defendió su autoridad para activar unidades de la Guardia Nacional en situaciones que considera de interés nacional, indicó CNN. Pero el tribunal de apelaciones optó por mantener el control federal sobre las tropas, pero impedir que sean desplegadas hasta que se resuelva el litigio principal.

Según la cadena de noticias, se espera que las audiencias para resolver el fondo del caso se desarrollen en los próximos días.

