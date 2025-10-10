La Guardia Nacional se movilizará en Memphis a partir del fin de semana

Tropas de la Guardia Nacional de Tennessee comenzarán a movilizarse a partir de este viernes en Memphis como lo dictó el presidente Donald Trump, cuyo objetivo es combatir la delincuencia y el crimen que se ha apoderado de la ciudad.

ABC News informó que alrededor de 150 guardias se unirán a los oficiales de las agencias federales, estatales y al Departamento de Policía de Memphis. El gobernador de Tennessee, Bill Lee autorizó el despliegue bajo el Título 32.

Trump dice que son estados con altos niveles de delincuencia

El presidente Trump ha señalado que el Distrito de Columbia, Illinois y Oregón, son estados afectados por los altos niveles de delincuencia que hay, a pesar de que los funcionarios de cada uno de ellos lo han negado.

Según la Casa Blanca, la ciudad de Memphis tuvo la tasa más alta de delitos violentos de todo el país el año pasado. Estadística que proporcionó el FBI, reportó ABC News.

El jefe de policía de Memphis, CJ Davis, dijo que la Guardia no patrullará vecindarios ni realizará controles de tráfico, pero apoyará el control de delitos violentos.

Bloqueo temporal de la Guardia Nacional en Chicago

El jueves la jueza April M. Perry anunció que emitirá una orden de restricción temporal que impide legalmente la movilización de las tropas en Illinois, al considerar que no existen “pruebas creíbles” de riesgo de “rebelión”, argumento con el que los representantes del Departamento de Justicia (DOJ) trataron de justificar el despliegue.

En Portland, un juez federal también bloqueó temporalmente el despliegue de los efectivos. La jueza Karin Immergut, que fue designada por Trump, expresó su escepticismo hacia los argumentos de la administración para desplegar la Guardia Nacional.

Tropas de Texas en Chicago de California en Oregón

Elementos de la Guardia Nacional de Texas, ya se encuentran en Chicago esperando la orden de desplegarse por la ciudad. Los soldados se encuentran en el campamento militar de Elwood, a una hora de la zona metropolitana de la ciudad.

Alrededor de 100 integrantes de la Guardia Nacional de California habían llegado a Oregón y supuestamente había más en camino.

Con información de ABC News

