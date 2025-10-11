Víctima menor de edad retira la acusación contra el jugador del Real Madrid Raúl Asencio por la difusión de un vídeo sexual

El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio está cada vez más cerca de quedar fuera del proceso judicial en el que estaba implicado junto a otros futbolistas.

Según ha informado el periodista Ángel García Muñiz en el programa radial Tiempo de Juego, con Heri Frade al mando, la segunda denunciante —que era menor de edad en el momento de los hechos— también ha retirado su acusación contra el defensor blanco.

En su declaración, la joven ha señalado que Asencio “se ha disculpado por una censurable indiscreción” y ha remarcado que “su comportamiento fue diferente al del resto de acusados”. Esta afirmación marca un punto de inflexión en el caso, ya que se suma a la retirada previa de la acusación de la primera víctima.

Ahora será la Fiscalía quien deba decidir si mantiene su acusación contra el futbolista o si opta por exonerarlo de forma definitiva. Con las dos víctimas fuera del procedimiento, el horizonte judicial de Raúl Asencio podría aclararse en las próximas horas.

En manos de la Fiscalía

Asencio está acusado por un presunto delito contra la intimidad por revelación de secretos tras haber mostrado a una tercera persona un vídeo de contenido sexual.

Ahora será la Fiscalía la que deberá decidir si mantiene su acusación o si, por el contrario, da marcha atrás.

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) acordó abrir juicio oral contra el defensa del conjunto blanco y los ya exjugadores del filial del Real Madrid Ferran Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, acusados de haber grabado y/o difundido sin permiso vídeos de contenido sexual que afectan a dos jóvenes, una de ellas menor.

Seguir leyendo:

Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026: Surinam, Curazao y Haití dominan los tres grupos

Beccacece afirma que Ecuador competirá en el Mundial 2026 “a la altura de Argentina, España y Francia”

Futbolista togolés sufre brutal golpe en pleno partido que lo podría dejar parapléjico [Video]