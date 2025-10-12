“Old Dog: New Tricks”: La nueva serie española de Netflix que está cautivando al público

Netflix vuelve a sorprender a su público internacional con una producción que combina humor, frescura y un retrato entrañable del cambio generacional. Se trata de “Old Dog: New Tricks”, una comedia española que en pocos días logró ha logrado conquistar al público internacional.



Estrenada el 3 de octubre de 2025, la serie ya se posicionó rápidamente en el puesto número 7 del Top 10 mundial de series en otro idioma, consolidándose como uno de los títulos más populares de la plataforma en esta temporada.

Una historia sobre segundas oportunidades

Ambientada en Galicia, “Old Dog: New Tricks” (título original “Animal”) sigue la historia de Antón, un veterinario rural que atraviesa una crisis económica y personal. Cuando su clínica en el campo se vuelve insostenible, su sobrina Uxía lo invita a trabajar en una boutique urbana para mascotas.

Lo que comienza como una salida temporal se transforma en un viaje lleno de aprendizajes, choques culturales y situaciones cómicas.

La serie, de acuerdo con Netflix, propone un retrato humorístico del contraste entre el mundo rural y el urbano, entre quienes crecieron rodeados de tierra, animales y esfuerzo, y las nuevas generaciones acostumbradas a los ritmos de la ciudad. En medio de ese cambio, Antón intenta adaptarse a una realidad donde los perros tienen spas, las gatas perfiles en redes sociales y la empatía se mide en likes.

De la granja a la boutique de lujo

A lo largo de los nueve episodios, Old Dog: New Tricks muestra el desconcierto de Antón al enfrentarse a clientes excéntricos, mascotas mimadas y un entorno de superficialidad que desafía su visión práctica y directa de la vida.

Sin embargo, detrás del humor, la serie plantea temas profundos: la reinvención laboral, el valor de la experiencia y la resistencia al cambio en una sociedad que parece dejar atrás lo tradicional.

Según reseñas especializadas como Screenrant, la producción destaca por su tono ligero y su habilidad para reflejar con ironía el choque generacional, sin perder sensibilidad ni humanidad. “La historia logra equilibrar el humor costumbrista con una mirada realista sobre la vida moderna”, apunta el medio en su crítica.

Producción, elenco y autenticidad gallega

Creada por Alea Media para Netflix, la serie fue rodada en Galicia con locaciones reales en Touro, Arzúa y Santiago de Compostela, lo que aporta autenticidad y un fuerte sentido de pertenencia cultural.

El reparto combina figuras reconocidas y nuevos talentos: Luis Zahera, ganador del Goya por “As bestas“, encarna a Antón con una mezcla de rudeza y ternura; Lucía Caraballo interpreta a Uxía, la joven emprendedora que simboliza la modernidad urbana, mientras Carmen Ruiz y otros actores gallegos completan un elenco coral lleno de energía y naturalidad.

Éxito internacional y conexión con el público

Desde su lanzamiento, “Old Dog: New Tricks” ha conseguido un lugar entre las producciones más vistas de Netflix a nivel global. Su humor universal y su mensaje de adaptación ante los cambios han resonado con audiencias de distintos países.

