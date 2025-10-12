Warner Music está en negocios con Netflix para producir películas sobre sus artistas

Hace pocos días, Robert Kyncl, CEO de Warner Music, destacó la importancia que tendría aliarse con una plataforma de streaming que se encargara de producir películas sobre los artistas de la disquera a lo largo de los años.

Aunque Kyncl no nombró directamente a Netflix, los rumores durante las últimas semanas han sido fuertes.

“Las historias que tenemos son increíbles, y no se han contado”, dijo Kyncl cuando se le preguntó directamente sobre el tema en la conferencia Bloomberg Screentime. “Tiene mucho sentido que nos asociemos con una compañía que pueda darle vida en todo el mundo”.

Hay que destacar que Warner Music es dueña de los derechos de canciones de Madonna, Fleetwood Mac, Prince, Ed Sheeran, Cardi B y Bruno Mars, entre otros artistas de fama mundial.

Este nuevo proyecto que está en negociaciones es parte de la restructuración que ha estado haciendo la disquera. A inicios de año, tomaron la decisión de cerrar la división interna de producción de cine y televisión como parte de una iniciativa de reducción de costos de $300 millones de dólares.

Otro de los rumores en los últimos días ha sido la posible compra por parte de Netflix de Warner Bros. Discovery, pero esta información fue desmentida durante la Bloomberg Screentime por Greg Peters, CEO de Netflix.

“Venimos de una profunda tradición de ser constructores, no compradores. Hay que tener cierto escepticismo ante las grandes fusiones de medios. No tienen una trayectoria excepcional”, dijo Peters.

Netflix estaría apostando solo a alianzas que lo ayuden a ampliar aún más su catálogo.

Sigue leyendo:

• “Ángela”: La intrigante serie española de Netflix que ya forma parte del Top 10 en EEUU

• “House of Guinness”: La nueva serie de Netflix que narra la historia de una de las cervecerías más famosas del mundo

• “Ruth & Boaz”: La nueva comedia romántica de Netflix que está encantando al público