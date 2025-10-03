“Ruth & Boaz”: La nueva comedia romántica de Netflix que está encantando al público

El catálogo de Netflix sigue sumando producciones originales que conquistan rápidamente a la audiencia. Y una de las más recientes es “Ruth & Boaz”, la comedia romántica producida por Tyler Perry y dirigida por Alanna Brown, que desde su estreno el 26 de septiembre ha escalado posiciones entre las películas más vistas de la plataforma.

Con un tono ligero, divertido y con momentos de reflexión, la cinta presenta una historia que mezcla enredos amorosos, giros inesperados y personajes que conectan de inmediato con el espectador. Su propuesta ha logrado posicionarla como una de las favoritas del público en pocos días al grado de formar parte del top de la plataforma de streaming en apenas una semana.

Una comedia romántica con el sello de Tyler Perry

En la trama, Ruth (Ebony Obsidian) y Boaz (Mehcad Brooks) atraviesan encuentros y desencuentros que ponen a prueba su visión sobre el amor, la confianza y las segundas oportunidades. La narrativa se mueve entre situaciones cotidianas y momentos cómicos que mantienen el ritmo ágil, sin dejar de lado las emociones que marcan este género.

El elenco aporta frescura a la historia: Obsidian y Brooks muestran una química natural, mientras que los personajes secundarios refuerzan tanto el lado cómico como el dramático. Esta combinación ha sido clave para que la película logre atraer tanto a quienes disfrutan de los romances clásicos como a quienes buscan un enfoque más moderno.

Recepción del público y futuro en la plataforma

A pocos días de su estreno, “Ruth & Boaz” ya se colocó como la segunda más vista de la plataforma a nivel mundial, misma posición que obtuvo en Estados Unidos. Esto no solo confirma el interés del público en las producciones de Perry, sino también en producciones originales y con historias audaces.

Aunque la crítica especializada ha tenido opiniones mixtas, algunos señalan que sigue fórmulas predecibles, la respuesta de los suscriptores demuestra que el filme cumple con su propósito principal: entretener y emocionar.

Tyler Perry también triunfa con “Beauty in Black: 2“

El éxito de Perry no se limita solo a películas. La segunda temporada de “Beauty in Black: 2“, estrenada el 11 de septiembre de 2025, también ha logrado destacar en Netflix. La serie sigue a Kimmie, interpretada por Taylor Polidore Williams, quien tras casarse con Horace Bellarie (Ricco Ross) debe enfrentarse a intrigas familiares y al reto de mantener el poder en medio de tensiones constantes.

Su mezcla de drama intenso, giros inesperados y personajes con motivaciones complejas ha mantenido la atención de millones de espectadores. Con “Ruth & Boaz” y “Beauty in Black 2“, Tyler Perry reafirma su lugar como uno de los creadores más influyentes del catálogo actual de Netflix.

