Netflix ofrece trabajo remoto y salario de hasta $700,000 para vacante de IA generativa

Netflix, un equipo que destaca por encontrarse a la vanguardia tecnológica, también destaca por su capacidad de innovar en el mercado laboral y ahora ofrece un puesto que paga hasta $700,000 por año por un puesto remoto en gestión de IA, que tendrá como responsabilidad mejorar la productividad de más de 13,000 empleados con el uso de tecnología innovadora y soluciones inteligentes.

El gigante del streaming combina para este puesto un alto salario, el teletrabajo y el dominio de la IA generativa como gerente de producto de IA que forme parte del equipo de Asistente de Productividad. De acuerdo con las capacidades de los aspirantes, el sueldo puede ir de $240,000 y $700,000 al año.

El perfil de puesto publicado por Netflix el 23 de septiembre busca a una persona que “definirá y ejecutará la hoja de ruta para soluciones de IA generativa diseñadas para mejorar la productividad personal, de equipo y organizacional en Netflix“. El puesto será clave para ampliar el uso de la IA en todas sus operaciones, desde la recomendación de contenido hasta la producción de efectos visuales.

¿Cuáles son los requisitos para el puesto de gerente de producto de IA de Netflix?

El perfil de puesto solicita experiencia de al menos seis años en gestión de productos con una trayectoria comprobable en aplicaciones empresariales, además de conocimientos especializados en tecnologías de IA y una sólida comprensión de la terminología del aprendizaje automático, incluyendo el entrenamiento de modelos, el ajuste, las integraciones y las métricas de evaluación.

También exige experiencia con el uso de soluciones de IA generativa y la capacidad de liderar la gestión interna del cambio para la adopción de tecnología de IA. En cuanto a funciones gerenciales, los candidatos deben tener capacidades de liderazgo y colaboración con equipos de ingeniería y para tomar decisiones informadas sobre limitaciones técnicas y el impacto en el negocio.

Entre sus funciones, el asistente de productividad de Netflix tendrá que:

Realizar estudios de usuarios para comprender las necesidades de la plantilla

Experimentar con ingeniería rápida e interfaces conversacionales

Garantizar que las soluciones de IA se ajusten a los valores de Netflix en materia de seguridad, equidad y transparencia

Tener capacidad para trabajar en equipo, ya que colaborará con otras áreas como legales, de privacidad y de ética

¿Qué es el Asistente de productividad de Netflix?

El Asistente de Productividad de Netflix está definido como un conjunto interno de herramientas basadas en IA para mejorar la eficiencia de su equipo en sus operaciones globales. Este puesto se centra exclusivamente en las operaciones internas, no en las recomendaciones de contenido para usuarios.

Su labor es vital para ayudar a los empleados de Netflix a trabajar de forma más eficiente al automatizar tareas repetitivas y eliminar procesos manuales que consumen mucho tiempo y generan poco valor.

“Antes de que existiera esta herramienta, el 18% del tiempo de cada empleado, unas 416 horas al año, se desperdiciaba buscando información dentro de la empresa”, explicó Ruchi Agarwal, ingeniero de software sénior de Netflix.

Los empleados de Netflix pueden recibir hasta 40 comentarios durante los ciclos de evaluación, según Greg Pilano, exdirector de tecnología e ingeniería de talento de Netflix, por lo que el uso del asistente de IA puede ayudar a identificar temas clave en los comentarios, así como los empleados pueden elaborar comentarios más constructivos para sus colegas.

Netflix busca implementar sistemáticamente la IA en toda su cadena de valor de contenido: análisis de guiones y las decisiones de aprobación hasta la posproducción y los efectos visuales. Para 2025, la empresa de streaming expandió sus aplicaciones de IA, en aplicaciones como la búsqueda conversacional basadas en ChatGPT y formatos publicitarios optimizados con IA.

La empresa ha afirmado que la eficiencia impulsada por la IA puede convertirse en una ventaja competitiva en su negocio principal de entretenimiento.

Las ventajas de dominar el uso de la IA

El salario tan alto refleja que los gerentes de producto de IA están significativamente más altos que los gerentes de producto tradicionales, cuyos salarios oscilan apenas entre $150,000 y $200,000 para puestos directivos en la mayoría de las empresas, mientras que los puestos alcanzan hasta $900,000 en las principales empresas tecnológicas, con el uso de IA.

La demanda de gerentes de producto especializados en IA ha aumentado considerablemente. Cada vez más sectores (salud, finanzas, comercio minorista, entretenimiento), buscan gente que sea capaz de explotar las capacidades de la IA en productividad, algo que actualmente es difícil de conseguir. De acuerdo con un estudio del MIT, aproximadamente el 5% de los programas piloto de IA implementados en empresas han impulsado los ingresos. El problema es que en el 95% de los casos, el resultado no ha sido significativo.

Además, Netflix considera que el trabajo remoto es una estrategia empresarial para atraer mejor talento. De hecho, los trabajadores en el corporativo se presentan los martes y jueves, pero no existe una normativa general sobre el tiempo de trabajo (RTO) para los empleados: “Nuestro equipo en EE. UU. está encantado de adoptar el trabajo remoto”, afirma la empresa en sus ofertas de empleo.

