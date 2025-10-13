Continúa alerta por tormentas en Nueva York

El estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester, por las intensas lluvias y vientos se mantendrá este lunes, ante el temor de inundaciones severas.

“Se siguen reportando ráfagas de viento de alrededor de 64 km/h en la costa. Durante la última hora, Montauk registró una ráfaga máxima de 70 km/h y de 61 km/h en Islip. Las fuertes ráfagas continuarán esta mañana”, indicó la oficina en Nueva York del Servicio Meteorológico.

La alerta fue implementada por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, el domingo por la noche.

“Debido al nor’easter en curso, declaro el estado de emergencia para la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester”, declaró en una publicación en X. “Estamos listos para ayudar a los colaboradores locales ante la llegada de vientos dañinos y fuertes lluvias, con el potencial de inundaciones y cortes de energía”.

Debido al mal tiempo y al estado de emergencia, el Desfile del Día de Colón de la ciudad de Nueva York tuvo que ser cancelado, informaron los organizadores. El evento será retomado en 2026.