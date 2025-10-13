Liam Gallagher se convierte en abuelo por primera vez a los 53 años

Liam Gallagher, vocalista de Oasis y una de las figuras más emblemáticas del britpop, se encuentra celebrando un nuevo capítulo en su vida personal. A los 53 años, el músico se convirtió en abuelo por primera vez tras el nacimiento de Rudi, hijo de su primogénita Molly Moorish, de 27 años.

La noticia fue compartida este fin de semana por la orgullosa madre a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una serie de tiernas fotografías que muestran al recién nacido y a su pareja, el futbolista Nathaniel “Nat” Phillips, sosteniendo al pequeño.

En una de las imágenes, el bebé luce un diminuto jersey rojo con la letra “R” bordada en la espalda, acompañado del mensaje: “Un mensaje para ti, Rudy”. En otra de las fotografías, se puede ver al bebé descansando plácidamente en su moisés, iluminado por la luz del sol.

Aunque el anuncio se hizo público este fin de semana, todo apunta a que Molly dio a luz en septiembre, manteniendo el nacimiento de Rudi en privado durante las primeras semanas.

Cabe mencionar que la llegada de Rudi tiene un significado especial para Liam Gallagher y su hija. Padre e hija permanecieron distanciados durante casi dos décadas. Sin embargo, en los últimos años, ambos lograron reconstruir su vínculo, compartiendo públicamente momentos juntos y evidenciando una relación cada vez más cercana.

Molly es fruto del breve romance entre Gallagher y Lisa Moorish en 1998. También es padre de Lennon Francis, de 25 años, durante su matrimonio con la actriz Patsy Kensit, y de Gene Gallagher, de 24, nacido de su relación con Nicole Appleton, exintegrante de la banda All Saints.

La noticia del nacimiento de Rudi ha sido celebrada por los seguidores de Gallagher, quienes no tardaron en llenar las redes sociales con mensajes de felicitaciones en esta nueva faceta del cantante, bautizándolo como el “abuelo rockero más cool” del Reino Unido.

