Machado podría ir por el premio Nobel de la Paz si Maduro deja el poder

La líder opositora de Venezuela María Corina Machado dijo que sólo podrá viajar en diciembre a Oslo, Noruega a recoger el Premio Nobel de la Paz que le fue otorgado el viernes, si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro deja de estar en el poder.

La opositora venezolana ofreció una entrevista al diario noruego Dagens Naeringsliv, la cual fue retomada por la agencia de noticias de Noruega ‘NTB’, señaló que ella podría viajar a la capital del país nórdico, siempre y cuando “Venezuela debe ser libre”.

“Amenazas directas contra mi”

Machado afirmó que moverse del lugar en donde está en la clandestinidad podría tener consecuencias graves por las amenazas que existen en su contra.

“Mientras Maduro esté en el poder, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, respondió Machado al periódico noruego.

“He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano” por su futuro, añadió la dirigente política.

Lucha por una transición justa y pacífica

El viernes, María Corina Machado obtuvo el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

Machado aseguró que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, que se “da cuenta”, añadió, de que el “mundo entero legitima” la lucha opositora mientras Maduro “está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

Después de ser notificada para recibir el Nobel, la opositoria venezolana escribió en su cuenta de X.

“Los venezolanos hemos recibido con inmensa emoción y renovada esperanza este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel. El mayor tributo al legado de Alfred Nobel será asegurar la transición a la Democracia, conquistar nuestra Libertad y, de esta forma, alcanzar la Paz. ¡Venezuela será libre!”.

Reclama la victoria de Edmundo González

Desde 2024, Machado reclama la victoria del líder opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en España, en las presidenciales del 28 julio de ese año.

La mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, González Urrutia fue el ganador de esta contienda, pese a que el ente electoral, el cual está controlado por rectores afines al chavismo, proclamaron reelecto a Maduro.

Con información de Deutsche Welle

