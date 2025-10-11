María Corina Machado asegura que no asesora a Trump en el despliegue militar en el Caribe

La líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró que no tiene ningún papel en las decisiones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el despliegue militar en el Caribe, una operación que busca combatir el narcotráfico y frenar la influencia del régimen de Nicolás Maduro en la región.

“No, absolutamente no. Esto es una cuestión de decisiones, estrategias y operaciones que corresponden a cada gobierno”, afirmó Machado en una entrevista con CBS News sobre una posible asesoría a la administración Trump. “En este caso, es un asunto de seguridad nacional, y es el presidente Trump quien toma esas decisiones”.

“Derrotamos al régimen y lo demostramos”

Machado, quien habló desde la clandestinidad, explicó que su trabajo ha estado enfocado en fortalecer el movimiento cívico venezolano, al que atribuyó la victoria electoral “bajo condiciones extremas y fraudulentas” hace un año.

“Hemos sido capaces de derrotar al régimen en las urnas, y pudimos demostrarlo”, subrayó.

La opositora también agradeció el respaldo del mandatario estadounidense, a quien dedicó el Premio Nobel de la Paz. “Dediqué el premio al pueblo venezolano y al presidente Trump por lo que él ha hecho, no solo por la región, sino por el mundo, en cuanto a libertad, democracia y paz”, dijo.

Machado advirtió que la permanencia de Maduro en el poder representaría una grave amenaza para la estabilidad continental. “Si Maduro se mantiene en el poder, la desestabilización de la región sería dramática”, señaló

Además, alertó que Venezuela es “el centro criminal de las Américas”, donde operan grupos como el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, Hezbolá, Hamás y redes vinculadas al narcotráfico.

La dirigente expresó su preocupación por la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y otros países. Sobre el trato que reciben algunos de ellos, incluso sin antecedentes penales, respondió: “Siempre me preocupa cualquier violación de derechos humanos o acciones extremas. Y estoy segura de que a la administración Trump también”.

