Mamdani y Hochul acuerdan el cuidado infantil universal, pero no cómo financiarlo

La vía hacia la promesa del candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, de ofrecer cuidado infantil universal pasa por Albany, donde él tiene una gran aliada, la gobernadora del estado, Kathy Hochul.

Aunque los dos están de acuerdo en cuanto al objetivo que quieren lograr, no están de acuerdo en la parte más crucial para hacer realidad que el cuidado infantil sea gratuito, cómo financiarlo.

Hochul, que respaldó a Mamdani, indicó que el tema de la guardería infantil universal en el estado y la ciudad es un tema en el que coinciden. Pero el aspirante asambleísta estatal, quiere subir los impuestos a los ricos y a las corporaciones para poder pagarlo, a lo que la gobernadora se ha opuesto.

La pelea por la subvención pone en relieve la precaria colaboración entre los dos demócratas, que tratan de forjar una alianza política pese a pertenecer a generaciones diferentes y distintos flancos de su partido. Sin embargo, hay señales recientes de un posible acuerdo si Mamdani gana en noviembre, ya que el candidato ha señalado que le preocupa más implementar su agenda política que poner en práctica el impuesto que prefiere.

Los neoyorquinos pagaron más por cuidado infantil entre 2018 y 2023 que cualquier otro estado, excepto Massachusetts. El Costo promedio para los ciudadanos de Nueva York fue de $14.621 de dólares por niño, de acuerdo con los datos federales citados en un informe de la oficina del Contralor Estatal, Thomas DiNapoli.

Desde que lanzó su campaña hace un año, Mamdani se ha comprometido a ofrecer acceso a la atención médica de cada niño de la ciudad de Nueva York de entre seis semanas y cinco años de edad, sin costo alguno para padres o tutores.

Asimismo, la gobernadora se ha enfocado en los problemas del cuidado infantil, incrementando los subsidios para los neoyorquinos que cumplen con los requerimientos de ingresos y comprometiéndose a “poner a nuestro estado en el camino hacia el cuidado infantil universal” como parte de su discurso sobre el Estado en enero.

En el año 2021, un grupo de trabajo elaboró una hoja de ruta para ejecutar el cuidado infantil universal en Nueva York, allí se centraron, en parte, en aumentar los sueldos de los proveedores de cuidado infantil con la esperanza de estabilizar y extender la fuerza laboral.

En 2024, el mismo grupo de trabajo recomendó que el estado aplicara programas piloto de cuidado infantil universal de un año de duración en áreas urbanas, rurales y suburbanas para comprobar su vialidad.

La directora de campaña de la Campaña Empire State para el Cuidado Infantil, Shoshana Hershkowitz, indicó que el primer paso hacia la implementación de un sistema universal es estabilizar y expandir la fuerza laboral, lo que requeriría financiamiento estatal para garantizar que los empleados reciban un salario digno.

Gran parte de los neoyorquinos viven en zonas de estado donde hay mucha más demanda de cuidado infantil que plazas disponibles, manifestó.

“Por lo tanto, compensar a la fuerza laboral y reclutar y retener a la fuerza laboral será una de las cosas que debemos ampliar para que podamos satisfacer la demanda”, apuntó Hershkowitz, cuya campaña incluye una variedad de organizaciones que presionan por una expansión del cuidado infantil.

Hershkowitz mencionó que la campaña está buscando que los líderes estatales aporten $5 mil millones de dólares como pago inicial para un sistema universal, aunque expresó que algunas estimaciones han sugerido que podrían costar entre $12 y $20 mil millones de dólares en el ámbito estatal mientras el programa aumenta.

Los críticos de Mamdani se han mostrado escépticos de que pueda lograrlo en la Gran Manzana, especialmente porque el estado enfrenta un déficit de casi $11 mil millones de dólares el siguiente año fiscal.

El exgobernador del estado, Andrew Cuomo, ha descrito muchas propuestas de su rival como planes utópicos diseñados para cortejar votos, en vez de implementar políticas.

Cuomo, postulado como independiente para la alcaldía, impulsa un plan para brindar educación preescolar universal para niños de 3 años en el ámbito municipal. Él y los legisladores estatales financiaron la educación preescolar universal para niños de 4 años cuando el exalcalde Bill de Blasio asumió el cargo en 2014.

Por su parte, el candidato republicano a la alcaldía, Curtis Sliwa, reconoció el alto costo del cuidado infantil en su plan para revivir la ciudad, pero la mayoría de su plataforma de asequibilidad se centra más en los precios de las viviendas, informó Gothamist.

La gobernadora demócrata dijo que discutió el asunto del costo con Mamdani mientras consideraba si respaldarlo. Estimó que un sistema universal costaría $7 mil millones de dólares solo en la ciudad de Nueva York, y aclaró que ningún sistema se desarrollaría de la noche a la mañana.

Hochul no ha propuesto una fuente de financiación para su iniciativa de cuidado infantil, aunque ha bloqueado con éxito cualquier aumento del impuesto sobre la renta desde que asumió su cargo en 2021, pese a la presión de varios legisladores demócratas, incluido Mamdani, para subir los impuestos a los ricos.

En enero sugerirá un presupuesto estatal para el siguiente año fiscal, pero como va a una dura lucha por la reelección en 2026, aumentar los impuestos sobre la renta es posiblemente lo último que Hochul tiene previsto hacer.

El senador estatal demócrata de Queens y segundo miembro de mayor rango del Senado, Mike Gianaris, repudió la idea de que tendría que haber una implementación larga y prolongada.

“No ayuda a la gente hoy si seguimos un camino que nos lleve a la guardería universal dentro de 10 o 15 años”, manifestó Gianaris, padre de un niño pequeño y simpatizante de Mamdani. “Esta es una necesidad urgente. Deberíamos ser capaces de encontrar una manera de abordarla integralmente a corto plazo”.

Quienes respaldan el cuidado infantil universal aseguran que el costo de no hacer nada al respecto es insoportable. Ofrecer cuidado universal trasladaría la carga de los padres, que pagan de su bolsillo, a “una inversión pública compartida por todos los neoyorquinos”, dijo Rebecca Bailin, directora ejecutiva de New Yorkers United for Child Care, un grupo de defensa.

“No cuestionamos si el tercer grado debería ser un servicio público y gratuito. ¿Por qué debería ser diferente el cuidado infantil?”, cuestionó.

En este sentido, Mamdani no ha fijado una fecha límite firme para completar gran parte de su agenda, incluyendo su propuesta de guardería infantil. Presionado por los medios, aseguró que, en caso de ganar, completaría sus objetivos antes de dejar el cargo.

“Cuando termine mi mandato como alcalde de esta ciudad, esto será una realidad para todos los neoyorquinos”, apuntó. “Vamos a esforzarnos cada día para lograrlo lo antes posible”.

