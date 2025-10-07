Zohran Mamdani promete mantener a Nueva York como una ciudad santuario: “Trump no está por encima de la ley”

El candidato demócrata socialista a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que defenderá a los inmigrantes y preservará el estatus de ciudad santuario.

Mamdani destacó en una entrevista con Univision que la diversidad cultural y el espíritu de acogida son pilares fundamentales de la ciudad y aseguró que bajo su gestión no se cederá ante presiones federales o discursos antiinmigrantes.

“Estaré orgulloso de ser el primer alcalde inmigrante en generaciones de esta ciudad. Y también estaré orgulloso de defender nuestras políticas de ciudad santuario y dejar en claro que solo porque Donald Trump piense que puede pasar por encima de la ley, no significa que realmente esté por encima de ella”, afirmó.

El político también abordó la actual crisis migratoria que ha llevado a miles de personas, especialmente venezolanos, a buscar refugio en Estados Unidos. En ese contexto, criticó los efectos de regímenes autoritarios como el de Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador.

Subrayó que Nueva York debe seguir siendo un lugar donde quienes huyen de la persecución puedan reconstruir sus vidas con dignidad.

El candidato insistió en que la política migratoria debe centrarse en la humanidad, no en el castigo, y en ofrecer soluciones integrales que incluyan acceso a vivienda, educación y salud para quienes llegan en busca de oportunidades.

Dentro de su agenda progresista, Mamdani propone políticas que, según dijo, beneficiarían a las comunidades inmigrantes y a los sectores más vulnerables: congelar la renta para más de 2 millones de inquilinos en apartamentos de renta estabilizada, transporte público gratuito en toda la ciudad y cuidado infantil universal para las familias trabajadoras.

“Congelar la renta no requiere dinero de la ciudad. Es una determinación que impide que los propietarios aumenten los precios en alrededor de 1 millón de apartamentos. Esto ya se ha hecho antes”, explicó Mamdani a la cadena de noticias.

También propone financiar su programa mediante un sistema tributario progresivo, sin recurrir a políticas de nacionalización ni concentración estatal.

El aspirante a la alcaldía de Nueva York también se refirió a la seguridad pública y propuso un enfoque comunitario y de derechos humanos: crear un Departamento de Seguridad Comunitaria que se encargaría de atender crisis de salud mental y situaciones de calle.

“Tenemos el número de oficiales de policía que necesitamos. El reto está en cómo garantizamos que se concentren en los delitos graves, mientras otros equipos se enfocan en atender las crisis sociales”, explicó.

