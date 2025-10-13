Murió a los 81 años el puertorriqueño Sandy Alomar, exjugador de Mets y Yankees

Este lunes se conoció sobre el fallecimiento del legendario exjugador de New York Yankees y Mets Santos Alomar Conde, a los 81 años. La muerte del pelotero boricua fue confirmada por la Federación de Béisbol de Puerto Rico a través de un comunicado.

Todavía no se han revelado detalles sobre la causa de su muerte. La Federación de Béisbol puertorriqueña expresó su pesar por la noticia a través de sus redes sociales.

“De luto el béisbol de Puerto Rico. Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santos Alomar Conde, figura emblemática del béisbol nacional y patriarca de la reconocida familia Alomar”, indicaron.

Por su parte, la MLB publicó un escrito en X recordando el legado de Sandy Alomar, quien fue jugador en varias franquicias y después entrenador.

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del exjugador y entrenador de las Grandes Ligas Sandy Alomar Sr.”, expresaron.

La muerte de Sandy Alomar Sr. se dio a tan solo seis días de su cumpleaños 82. El nativo de Puerto Rico debutó en Grandes Ligas en 1964 con Milwaukee Brewers. Su carrera en la Gran Carpa duró 14 temporadas.

Alomar jugó para seis equipos diferentes a lo largo de sus 15 años de carrera como jugador. Milwaukee; Atlanta Braves; New York Mets; Chicago White Sox; California Angels y New York Yankees.

Fue All-Star de la Liga Americana para los Angels en 1970. Totalizó 227 bases robadas, incluyendo un récord personal de 39 en 1971. También ostenta la mayor cantidad de turnos al bate (689) sin haber sido golpeado por un lanzamiento.

Tras retirarse como jugador, Alomar se convirtió en coach de Grandes Ligas, trabajando con equipos como San Diego Padres, Colorado Rockies, Chicago Cubs y New York Mets. Cumplió con esa faceta hasta 2009.

Sandy Alomar Sr. es padre de dos estrellas de MLB, Roberto Alomar, miembro del Salón de la Fama, y Sandy Alomar Jr., receptor All-Star y actual coach de Cleveland Guardians.



