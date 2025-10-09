Los Yankees continúan sequía de 16 años sin títulos y Aaron Judge no ha podido conquistar las Grandes Ligas

Los New York Yankees volvieron a despedirse antes de tiempo. La derrota por 5-2 ante los Toronto Blue Jays en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana extendió a 16 años la sequía sin títulos de la franquicia más ganadora del béisbol, que no levanta un trofeo de Serie Mundial desde 2009.

Paralelamente, Aaron Judge, capitán y emblema del equipo, caminó lentamente desde la primera base hacia el dugout mientras veía a los de Toronto celebrar sobre el campo neoyorquino, demostrando la gran frustración de un jugador que bateó para .500 en los playoffs, con siete carreras impulsadas.

Los numeritos de Judge y su futuro en los Yankees

Ante Toronto, Judge firmó un impresionante promedio de .600 (9 hits en 15 turnos), un jonrón, seis impulsadas, cuatro boletos y un OPS de 1.617. Sin embargo, ni su rendimiento ni su liderazgo bastaron para evitar otra decepción.

A sus 33 años, el jardinero vive una paradoja: se mantiene entre los mejores jugadores de su generación, pero su legado sigue incompleto sin un anillo de campeón. En diez temporadas en las Grandes Ligas, Judge acumula ocho participaciones en postemporada, todas con desenlaces frustrantes.

Sus números consolidan una carrera digna del Salón de la Fama: campeón bate de la Americana en 2025 con promedio de .331, 114 carreras impulsadas y 53 jonrones, alcanzando los 50 cuadrangulares por cuarta vez. Su línea vitalicia es de .294 de promedio, 368 jonrones y 17 vuelacercas con 41 impulsadas en 65 juegos de postemporada.

Mientras nombres como Babe Ruth, Lou Gehrig, Joe DiMaggio, Yogi Berra, Mickey Mantle y Derek Jeter forjaron su legado con anillos, Judge comparte la frustración de figuras como Don Mattingly o Dave Winfield, que brillaron en Nueva York sin alcanzar la gloria final.

