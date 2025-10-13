Nuevos sabores en Noodles & Company: Ramen con ajo y chili disponible pronto

Noodles & Company lanza el Ramen con Ajo y Chili, un nuevo sabor inspirado en las tendencias de redes sociales. Este plato de tiempo limitado, que busca adaptarse a las preferencias de los consumidores, estará disponible por $8,95. Los miembros de su Programa de Recompensas podrán probarlo antes, el 15 de octubre, y el público general a partir del 17 de octubre.

Se trata de un producto que combina sabores intensos que son los preferidos de la Generación Z, por lo que el nuevo sabor Ajo y Chili está inspirado en los trucos virales del ramen y las tendencias de sabor.

El Chili Garlic Ramen ofrece una combinación de fideos con mantequilla, ajo y un toque audaz de chile sin la necesidad de agregar paquetes de sabor que es justamente la razón de ser de los trucos que se hacen virales en redes sociales.

¿Qué dicen las tendencias?

La tendencia “Hacer Menos” es una respuesta de la Generación Z que adopta la “vida relajada” y la “cena relajada” al agotamiento y las presiones económicas, hábitos que se ven reflejados en redes con #QuietVacationing y #BareMinimumMonday.

Los trucos para personalizar las comidas son muy frecuentes en TikTok, y una muestra es que hay más de 20,000 #RamenHacks virales en la plataforma para mejorar fideos instantáneos.

“Este tazón sin caldo ofrece todo el sabor mantecoso, picante y umami que buscan los amantes de la comida, sin necesidad de escurrir, manipular ni prepararlo usted mismo”, explica la marca en un comunicado.

Ramen con Ajo y Chile: fácil y delicioso de disfrutar

El Ramen con Ajo y Chili es fácil de preparar. Crédito: Noodles & Company | Cortesía

El presidente y director ejecutivo de Noodles & Company, Joe Christina, explica que “con el Ramen con Ajo y Chile, damos vida a esa deliciosa sensación de bienestar con una audacia y sabor únicos en Noodles. Es todo lo que a los clientes les encanta del ramen, ahora más fácil y delicioso de disfrutar”.

Mientras que directora de I+D culinario de Noodles & Company, Tina Massey, indica que “el ramen con chile y ajo es mantecoso, umami y está perfectamente especiado: la solución definitiva en un solo paso”.

“Empezamos con auténticos fideos ramen de Wonton, un proveedor multigeneracional con sede en Brooklyn, y terminamos con nuestra mezcla personalizada de chile y ajo. Después de casi 15 años desarrollando platos en Noodles, este es uno de mis favoritos, y espero que nuestros comensales puedan saborear el amor en cada bocado”, agrega.

Cuáles son los beneficios Clave de Noodles Rewards

Gratis y fácil: La membresía es gratuita y accesible por la app o en noodles.com/rewards.

Ganar y canjear: Los miembros ganan puntos con cada pedido para canjearlos por regalos.

Acceso exclusivo: Disfrutan de acceso anticipado a nuevos platos del menú (como el Ramen con Ajo y Chili).

Incentivos adicionales: Reciben ofertas exclusivas, ofertas sorpresa y un regalo especial de cumpleaños.

Oferta de bienvenida: Los nuevos miembros obtienen un plato principal gratis después de su primera compra de $10 o más.

