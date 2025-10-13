Resultado Lotería LEIDSA hoy: comprueba los números ganadores del lunes, 13 de octubre de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos cada día que ofrecen a los jugadores la oportunidad de ganar premios de millones de dólares. Si te gustaría participar en sus sorteos o sencillamente quieres estar al tanto de los últimos resultados, sigue leyendo para obtener más información.

Conoce aquí los resultados de hoy lunes, 13 de octubre de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el sitio perfecto. A continuación, te proporcionamos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del lunes 13 de octubre

Los números ganadores son: 26 25 24

SÚPER KINO TV | Números ganadores del lunes 13 de octubre

Los números ganadores son: 18 45 06 05 79 23 15 29 69 36 57 33 64 65 27 17 80 39 02 08

LOTTO POOL | Números ganadores del lunes 13 de octubre

Los números ganadores son: 03 09 12 28 29

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del lunes 13 de octubre

Los números ganadores son: 29 04 45

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para participar enjugar a LEIDSA, tendrás que adquirir un boleto en cualquiera de los lugares de venta autorizados. Cada boleto cuenta con una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y se puede efectuar la cantidad de jugadas que se desee.

Una vez hecha la elección de tus números, entrega el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que tienes que guardar cuidadosamente. Si ganas, tu recibo te hará valedor del premio.

Para obtener tu premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para conseguir el premio acumulado del día. También los ganadores con cinco, cuatro y tres aciertos se llevan premios en dinero.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar todos los días en distintos horarios. Por ejemplo, el sorteo de Quiniela Palé Electrónico se realiza a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV se efectúa a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en otros horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, ya que da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, debes seleccionar seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si aciertas todos los números, el premio mayor es tuyo.

No obstante, puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en mente en el momento de jugar que hay un número adicional, conocido como el “número dorado”, que podría aumentar tu premio siempre y cuando coincida con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se lleva a cabo diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego que ofrece LEIDSA para el cual debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si consigues acertar los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También hay más premios disponibles para aquellos que acierten algunos de los números principales, así como el número adicional. Por ello, ¡no pasa nada si no los aciertas todos!

El Loto Pool consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todos, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellos que hayan elegido cuatro números ganadores obtendrán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números reciben 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se lleva a cabo a diario a las 20:55 horas de República Dominicana.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Para concluir, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en acertar el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio total es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

