Trump solicitó al presidente de Israel que indulte a Netanyahu en su juicio por corrupción

El presidente Donald Trump, pidió el lunes en el Parlamento israelí al presidente Isaac Herzog, que le otorgue el indulto al primer ministro Benjamin Netanyahu, que está siendo procesado en tres casos distintos por corrupción.

En un giro inesperado de su discurso, ante el Parlamento israelí (Knéset), con motivo de la liberación de los últimos rehenes vivos en manos de Hamás en Gaza, Trump describió a Netanyahu, como “uno de los líderes más destacados” en tiempos de guerra.

Trump bromeó en el Parlmaneto de Israel

“¿Le concederías un indulto a Netanyahu?”, preguntó Trump a Herzog durante su intervención.

“Cigarros y champán, ¿a quién le preocupa eso?”, bromeó el mandatario estadounidense ante los parlamentarios. “Tengo una idea, señor presidente”, al dirigirse a su homólogo israelí, Isaac Herzog: “¿Por qué no le da un indulto?”.

“Por cierto, eso no estaba en el discurso, como probablemente imaginan. Simplemente resulta que me gusta este caballero que está allí”, afirmó Trump, mientras señalaba a Netanyahu.

“Netanyahu ha hecho un buen trabajo”

Antes de su intervención en el Parlamento israelí, Trump habló con los medios de comunicación a bordo del Air Force One cuando viajaban rumbo a Tel Aviv.

“Tuve algunas disputas con él que fueron solucionadas rápidamente”, expresó Trump sobre su relación con el mandatario israelí.

El presidente estadounidense añadió que Netanyahu ha hecho “un buen trabajo” al frente del Gobierno israelí: “Creo que era la persona indicada en el momento adecuado”.

“Trabajando conmigo fue fantástico”, enfatizó Trump, que definió al primer ministro israelí como “un presidente de tiempos de guerra”.

Cabe resaltar que el primer ministro israelí ha negado repetidamente cualquier mala práctica en los tres casos que tiene en su contra, y que sus seguidores consideran motivados políticamente.

Con información de EFE y Deutsche Welle

