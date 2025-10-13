Trump proclamó “el fin de la guerra en Gaza” durante ceremonia de paz

El presidente Donald Trump aseguró este lunes que “por fin hay paz en Oriente Medio” tras la firma del acuerdo que pone fin a más de dos años de conflicto en Gaza. Las declaraciones fueron hechas durante una multitudinaria ceremonia en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, donde participaron una treintena de líderes mundiales y sus homólogos de Egipto, Catar y Turquía.

“Hemos logrado lo que todos decían que era imposible. Por fin tenemos paz en Oriente Medio”, afirmó Trump desde el podio principal, flanqueado por el presidente egipcio Abdelfatah al Sisi, quien actuó como anfitrión del evento.

El mandatario estadounidense destacó que este acuerdo “marca el día que millones han esperado y rezado” y aseguró que “nadie pensó que esto pudiera suceder”.

Trump subrayó que la firma del pacto representa “el fin de años de sufrimiento y derramamiento de sangre”, y afirmó que la ayuda humanitaria “ya fluye hacia Gaza”, con cientos de camiones cargados de alimentos y medicinas, financiados en gran parte por los países presentes.

Durante su intervención, el presidente estadounidense reconoció que ha cerrado “numerosos acuerdos”, pero consideró este como “el más grande y complejo”. “Este es el lugar que podría haber provocado una Tercera Guerra Mundial, pero eso no va a ocurrir”, sostuvo.

Ceremonia en Sharm el Sheij

La jornada en la ciudad balneario del Sinaí comenzó con retrasos significativos, pero terminó convertida en una demostración de liderazgo estadounidense. Sharm el Sheij lució carteles con el lema “Peace 2025” y grandes vallas en las que un sonriente Trump daba la bienvenida a los mandatarios.

Entre los asistentes figuraban el presidente francés Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez, el primer ministro británico Keir Starmer, y la italiana Giorgia Meloni, además del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cuya presencia llamó la atención de los asistentes.

Estados Unidos dirigió la agenda de la ceremonia, que incluyó saludos individuales de Trump a cada líder sobre un podio escalonado cubierto por una alfombra roja. Varios jefes de Estado fueron convocados al escenario durante la clausura, aunque figuras como Recep Tayyip Erdogan, Macron y el secretario general de la ONU, António Guterres, optaron por no subir.

Egipto destaca el papel de Washington

Al finalizar el evento, el Gobierno egipcio emitió un comunicado en el que calificó el papel de Estados Unidos como una “garantía esencial” para mantener la paz en Gaza y en todo Oriente Medio. El texto añadió que el proceso de paz requiere “figuras excepcionales capaces de impulsar iniciativas valientes, como el presidente Trump”.

El mandatario egipcio Al Sisi también invitó a Trump a participar en la Conferencia de Reconstrucción de Gaza, prevista para noviembre en El Cairo.

Antes de concluir, Trump volvió a tomar el micrófono para agradecer a los líderes su cooperación y, entre bromas y comentarios improvisados, prolongó su intervención durante casi 40 minutos, hasta que se retiró para mantener un breve encuentro privado con varios mandatarios.

Con información de EFE.

