Trump considera advertir a Putin que si no pone fin a la guerra dará misiles a Ucrania

El presidente Donald Trump se dirigió brevemente a la prensa este domingo antes de abordar el Air Force One, que está considerando advertirle a Vladimir Putin que si la guerra con Ucrania no termina, entonces permitirá el envío de misiles de largo alcance Tomahawk a Kiev.

“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos” expresó el mandatario a los medios de comunicación, entre ellos EFE, antes de partir rumbo a Oriente Medio.

“El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva”

“Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, puntualizó Trump.

“Podría decir: ‘Mira, si esta guerra no se va a resolver, les voy a enviar Tomahawks’. El Tomahawk es un arma increíble, un arma muy ofensiva. Y sinceramente, Rusia no necesita eso”, añadió.

Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, hablaron sobre los misiles en dos llamadas telefónicas este fin de semana, compartió la cadena CNN.

Equivaldría a una escalda en el conflicto

En ese momento, el republicano sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas. Reconoció que equivaldría a una escalada en el conflicto.

Volodimir Zelensky lleva tiempo solicitando misiles Tomahawk a Estados Unidos. A través de su cuenta X, el presidente compartió sobre las conversaciones telefónicas con Trumplas cuales calificó como “muy productivas”.

“Acabo de hablar con @POTUS –por segunda vez en dos días– y la conversación de hoy también fue muy productiva. Ayer acordamos una serie de temas para hoy y cubrimos todos los aspectos de la situación: la defensa de la vida en nuestro país, el fortalecimiento de nuestras capacidades en defensa aérea, resiliencia y capacidades de largo alcance”, escribió.

El alcance de 1,500 metros de los misiles Tomahawk podría fácilmente poner a Moscú en el punto de mira de Ucrania, informó CNN.

Sigue leyendo: