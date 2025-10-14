Alerta por hispano mayor desaparecido en Nueva York

Desde hace varios días se desconoce el paradero de Héctor Pacheco, un hombre hispano de 67 años residente de Brooklyn (NYC), por lo que las autoridades piden ayuda del público para ubicarlo.

Pacheco, residente de la zona de Marcus Garvey Boulevard y Pulaski St, padece demencia y Alzheimer, y podría necesitar atención médica. Fue visto por su familia por última vez el jueves 9 de octubre, alrededor de las 9 p.m. en Marcus Garvey Boulevard y Hart St, en Brooklyn.

Esa noche vestía camisa verde, jeans y zapatillas negras. Se le describe como de 5´ 10″ (1.78 cms) de estatura y 240 libras (109 kg) de peso. Tiene cabello negro y ojos marrones, según el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad de Nueva York (NYCEM). Quien posea información debe llamar a 911, o al 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782).