D’Angelo, pionero del Neo-Soul, fallece a los 51 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
Este 14 de octubre de 2025, el mundo de la música llora la pérdida de D'Angelo, el pionero del neo soul, quien falleció a los 51 años
El mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Michael Eugene Archer, quien es reconocido como D’Angelo. El vocalista y figura emblemática del neo soul ha fallecido a los 51 años este martes, según se dio a conocer en horas de la mañana. Su muerte se convierte en una pérdida irreparable para el mundo del R&B, donde dejó una huella imborrable.
Noticia en desarrollo…
