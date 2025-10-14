D’Angelo, pionero del Neo-Soul, fallece a los 51 años tras luchar contra el cáncer de páncreas

El mundo del entretenimiento está de luto por el fallecimiento de Michael Eugene Archer, quien es reconocido como D’Angelo. El vocalista y figura emblemática del neo soul ha fallecido a los 51 años este martes, según se dio a conocer en horas de la mañana. Su muerte se convierte en una pérdida irreparable para el mundo del R&B, donde dejó una huella imborrable.

Noticia en desarrollo…

Sigue leyendo:

· Fallece Claudia Cardinale, famosa actriz del cine italiano

· Murió a los 79 años la actriz Diane Keaton

· Fallece a los 52 años Paul Roberts, coreógrafo de One Direction y Katy Perry