EE.UU. hundió otro barco con drogas frente a la costa de Venezuela, anuncia Trump

El presidente Donald Trump informó este martes que las fuerzas militares estadounidenses hundieron otra embarcanción que transportaba drogas en aguas internacionales, frente a la costa de Venezuela.

“Bajo mis Autoridades Permanentes como Comandante en Jefe, esta mañana, el Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (OTD) que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM), frente a la costa de Venezuela”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Según el mandatario, la inteligencia militar confirmó que el barco se encontraba asociado con “redes narcoterroristas ilícitas” y transitaba por una ruta identificada como parte de las operaciones de una organización terrorista designada.

“El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y seis narcoterroristas varones a bordo murieron. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido”, añadió el presidente en su mensaje, en el que agradeció a los cuerpos de defensa estadounidenses por su labor.

Quinto barco hundido

El mensaje del presidente estuvo acompañado por un video en el que se observa cómo una embarcación pequeña es impactada por un proyectil que la envuelve en una explosión.

Este operativo se suma a una serie de ataques similares realizados por Estados Unidos desde septiembre contra supuestas narcolanchas en la región. Al menos cinco embarcaciones han sido hundidas durante ese período, tres de ellas cerca de Venezuela y otra frente a República Dominicana.

El pasado 5 de octubre, Trump también confirmó el hundimiento de una lancha que navegaba por el Caribe y dejó entrever que su país podría “trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra”. Dos días antes, el Pentágono había reportado otra ofensiva contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas.

El despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe ha sido cuestionado por el régimen de Nicolás Maduro, que considera que la administración Trump podría pretender un cambio de régimen. Washington, en cambio, sostiene que forma parte de sus esfuerzos para combatir el narcotráfico internacional.

Con información de EFE.

