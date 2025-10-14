El Centro de Estudios Puertorriqueños de NY anuncia cambios en sus servicios por inauguración de espacio en El Barrio

NUEVA YORK – El Centro de Estudios Puertorriqueños (CENTRO) de Hunter College anunció que para la primavera del 2027, todo su material educativo, incluyendo los Archivos de la Diáspora Puertorriqueña, estarán bajo un mismo techo con la inauguración de su espacio en Silberman School of Social Work en El Barrio.

Para los operadores del CENTRO, encabezado por su directora Yomaira Figueroa-Vásquez, con las remodelaciones, la institución seguirá estrechando sus lazos con esa y otras comunidades en East Harlem.

Las renovaciones se están realizando con una partida de $20 millones de dólares que la Administración de la gobernadora Kathy Hochul otorgó al CENTRO en junio de 2023.

Según un comunicado enviado a El Diario, la biblioteca y los archivos del Centro se ampliarán para incluir un almacén más grande con climatización, nuevas oficinas y salas de conferencias. El lugar, además, contará con zonas adicionales de lectura y descanso para investigadores y visitantes.

Se espera también que la biblioteca cuente con una sala de libros únicos, áreas nuevas para el procesamiento de archivos, estaciones de microfilmes, y zonas para talleres comunitarios.

Con la remodelación, La Bodega o tienda donde los visitantes pueden comprar libros, revistas y otros artículos, será permanente.

Así quedará la biblioteca y archivos del CENTRO una vez sean completadas las remodelaciones en la Escuela de Trabajo Social Silberman. Imagen: cortesía

El CENTRO lleva décadas dividido entre distintos campus de Hunter que albergan un instituto de investigación, biblioteca y archivo, entre otros elementos.

A partir de este mes, el CENTRO estará en proceso de consolidar sus distintas unidades bajo un mismo techo en la Escuela de Trabajo Social Silberman.

Cada espacio se remodelará para honrar el lugar que ocupa el CENTRO como instituto de investigación de clase mundial con varias de las investigaciones, becas y archivos más importantes de la diáspora puertorriqueña.

Personal del CENTRO ha participado en la creación y selección de cada pieza del diseño en coordinación con el estudio Matiz Architecture and Design, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y Hunter College, destaca el parte de prensa.

“Este instituto de investigación y nuestra comunidad han estado esperando este momento por décadas. CENTRO finalmente contará con un espacio ampliado e instalaciones de última generación para nuestros investigadores y colecciones. ¡Esperamos darles la bienvenida a todos al nuevo CENTRO en 2027!”, manifestó Figueroa-Vásquez.

El traslado implicará ajustes en los horarios para citas y los recursos disponibles.

Próximamente, las oficinas administrativas del CENTRO se mudarán del campus de la calle 68 de Hunter College al campus de Silberman School of Social Work en el Barrio.

Por otro lado, a partir del 27 de noviembre al 28 de febrero de 2026, todas las colecciones físicas del archivo y la biblioteca no estarán accesibles para consulta.

A partir de marzo de 2026 hasta febrero de 2027, la biblioteca y archivos aceptarán citas limitadas en un espacio alterno. Las mismas deberán ser solicitadas con un mínimo de 10 días laborables de anticipación.

En el caso de la Galería del CENTRO, la misma permanecerá cerrada por la remodelación desde el 23 de noviembre hasta febrero de 2027.

Para conocer más sobre el rumbo de las renovaciones y el impacto en los servicios, puede suscribirse al boletín informativo de CENTRO y/o visitar su página web.

