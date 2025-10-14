Hamás difunde ejecución de ocho personas en Gaza

Reportes de ejecuciones por parte del movimiento terrorista palestino Hamás y enfrentamientos con fuerzas rivales alarmaron a la población de la Franja de Gaza y este martes, tan solo un día después de que se firmara un acuerdo de alto al fuego con Israel.

Un video publicado en la red social X, muestra una supuesta ejecución de unas ocho personas en una plaza rodeada por una gran multitud de espectadores al sur de Ciudad de Gaza.

El material fue difundido el lunes en el canal de Telegram de la cadena Al Aqsa, controlada por Hamás, con el mensaje: “La resistencia ejecuta sentencia de muerte contra varios colaboradores y bandidos en Ciudad de Gaza”, según la agencia de noticias AFP.

Testigos presenciales dijeron a la agencia de noticias DPA por teléfono que Hamás acusó a las víctimas de ser colaboradores del ejército israelí. La autenticidad del video y los informes no ha sido verificada de forma independiente en un primer momento.

Ejecuciones sumarias y enfrentamientos internos tras la retirada israelí

Se desconoce cómo Hamás selecciona a los candidatos para ejecución, ya que no existen juicios justos. En los videos algunas de las víctimas fueron aparentemente torturadas antes de ser ejecutadas. Según informes no confirmados, hubo juicios sumarios en los que miembros de Hamás dictaron sentencias de muerte.

Tras la retirada parcial del ejército israelí la semana pasada y el inicio de la tregua el viernes en la tarde, también hubo informes de tiroteos entre unidades del grupo islamista y bandas rivales, con decenas de muertos.

El plan de paz para Gaza del presidente Donald Trump prevé a mediano plazo el desarme de Hamás y que el movimiento terrorista renuncie al ejercicio de poder en la Franja de Gaza.

