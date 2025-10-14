IA de WhatsApp puede resumir los mensajes acumulados en chat grupales: paso a paso

Es el mal de estos tiempos: basta con dejar el teléfono unos minutos para que los grupos de WhatsApp se llenen de mensajes. Entre memes, audios y respuestas en cadena, volver al chat puede ser un caos.

Pero para aliviar ese desborde, Meta lanzó una función basada en inteligencia artificial (IA) que permite resumir conversaciones extensas y señalar lo más importante, sin tener que leer todo.

La herramienta, llamada Message Summaries, ya está disponible en español para usuarios de América Latina. Antes solo funcionaba en inglés, pero desde octubre comenzó a desplegarse gradualmente entre los dispositivos que usan la versión más reciente de WhatsApp.

¿Cómo funciona la IA que resume los mensajes de WhatsApp?

La nueva función de IA analiza los mensajes que se acumulan en un chat, ya sea grupal o individual, y genera un resumen automático con los puntos más relevantes.

Lo mejor es que el análisis se realiza directamente en el teléfono del usuario, lo que significa que las conversaciones no se envían a ningún servidor externo. De esta manera, Meta garantiza que el contenido de los mensajes permanece privado.

Esta herramienta es opcional y se encuentra desactivada por defecto, aunque WhatsApp la habilitará progresivamente en todos los dispositivos compatibles.

Cómo activarlo en 4 pasos

WhatsApp explica que el proceso es sencillo y se activa solo cuando hay una cantidad considerable de mensajes sin leer.

Abrir el chat (individual o grupal) con los mensajes que se quieran resumir.

(individual o grupal) con los mensajes que se quieran resumir. En la parte superior del chat, tocar la notificación que indica “(Número) mensajes no leídos” .

. Si es la primera vez, aceptar las condiciones de uso de la función y presionar “Continuar” .

de uso de la función y presionar . En segundos, aparecerá un resumen automático dentro del mismo chat, destacando los mensajes más importantes o mencionados con frecuencia.

De momento, los usuarios no pueden personalizar la longitud del resumen, aunque Meta planea añadir ajustes en futuras actualizaciones.