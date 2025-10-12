Liquid Glass llega a WhatsApp: el diseño de Apple empieza a extenderse a otras apps

El diseño Liquid Glass, presentado por Apple junto con iOS 26, ha comenzado a expandirse más allá de las aplicaciones nativas del sistema. WhatsApp para iPhone es una de las primeras plataformas externas en adoptar esta nueva estética visual, marcando el inicio de una tendencia que pronto podría llegar a más servicios como Telegram, Spotify o Google Maps, según reportes de WABetaInfo y 9to5Mac.

Con esta actualización, la popular app de mensajería integra fondos translúcidos, efectos de profundidad y animaciones más fluidas, coherentes con el nuevo entorno visual de Apple. Aunque el rediseño todavía se encuentra en fase de despliegue gradual, varios usuarios de la versión 25.28.75 de iOS ya comenzaron a notar los cambios.

Un lenguaje de diseño que se expande más allá de Apple

Liquid Glass fue introducido oficialmente durante la WWDC 2025 y lanzado al público en septiembre, junto con iOS 26. Desde entonces, se ha convertido en una de las transformaciones estéticas más notorias del sistema operativo, al incorporar transparencias dinámicas, reflejos sutiles y una sensación de profundidad real.

Estas funciones entrarán en vigor durante las siguientes semanas. Crédito: Tatiana Diuvbanova | Shutterstock

El concepto busca que la interfaz se sienta más “viva” y táctil, con menús y botones que reaccionan a la luz, al movimiento y al contenido en pantalla. Apple explicó que la idea detrás del diseño era unificar la experiencia visualen todos sus dispositivos, ofreciendo una sensación de continuidad y realismo digital.

WhatsApp inaugura la adopción de Liquid Glass

De acuerdo con WABetaInfo, el equipo de WhatsApp ha comenzado a integrar el nuevo estilo en la aplicación para iPhone. Los cambios más visibles se observan en la barra de navegación inferior, que ahora adopta un efecto semitransparente, y en los menús de configuración, donde el fondo deja entrever capas borrosas, en línea con la estética del sistema.

Por ahora, la actualización solo está disponible para algunos usuarios, ya que Meta la está liberando de forma escalonada. Fuentes de 9to5Mac señalan que el rediseño podría extenderse en las próximas semanas a todos los dispositivos con iOS 26, una vez que se confirme su estabilidad y rendimiento.

Una nueva etapa para las apps dentro de iOS 26

La llegada de Liquid Glass a aplicaciones de terceros representa el siguiente paso en la evolución visual de iOS. Hasta hace poco, el lenguaje de diseño se aplicaba únicamente en las herramientas nativas del sistema, como Mensajes, Fotos o Ajustes. Sin embargo, con la apertura del framework visual, Apple permite ahora que los desarrolladores adopten los mismos efectos de transparencia y animación, logrando una mayor coherencia estética.

Medios como TechCrunch y Tom’s Guide anticipan que otras aplicaciones importantes ya están trabajando para incorporar este lenguaje. Se espera que durante los próximos meses más plataformas adopten el estilo Liquid Glass, reforzando la sensación de integración entre el sistema operativo y las apps más utilizadas.

