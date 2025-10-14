Japón remonta dos goles a Brasil y consigue histórica victoria en partido amistoso

Lo que pintaba como un trámite digno de un partido amistoso, acabó siendo una derrota histórica. Japón y Brasil se enfrentaron en el Estadio Ajinomoto este martes. La selección nipona remontó un 0-2 en contra y venció 3-2 a la pentacampeona del mundo, en un partido que ya es considerado como trascendental.

Brasil, que venía de golear a Corea del Sur, se adelantó con dos goles en la primera mitad. El primer tanto llegó al minuto 26 tras una jugada colectiva bien elaborada. Lucas Paquetá asistió con precisión y Paulo Henrique definió con clase dentro del área.

GOL DO PH!!! 🇧🇷⚽️



Paulo Henrique abre o placar pro Brasil contra o Japão! Ele tá voando!



Vem que a Seleção tá ao vivo na Globo 📺: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo #AmistososDaSeleção #AmistososDaSeleçãoNaGlobo #JAPxBRA pic.twitter.com/WiCIIpJ5Hd — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2025

Al 32’, tan solo seis minutos después, la estrella del Arsenal de la Premier League, Gabriel Martinelli, recibió el balón en el borde del área, se perfiló con un toque corto y definió cruzado, de derecha, al segundo palo.

BELO GOL DO MARTINELLI 🇧🇷🔥



De Paquetá pra Martinelli, dele pro gol! O Brasil amplia: 🇯🇵 0 x 2 🇧🇷!



A Seleção vai dando mais um show e você acompanha ao vivo na Globo: https://t.co/wISiOuyMK0#FutebolNaGlobo #AmistososDaSeleção #AmistososDaSeleçãoNaGlobo #JAPxBRA pic.twitter.com/CCNNANcWER — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2025

Brasil tenía el partido bajo control y el amistoso parecía ser un trámite. Sin embargo, Japón firmó una remontada memorable con tres goles en la segunda mitad. Al minuto 52, llegó el descuento tras un error grosero de Fabricio Bruno, quien intentó salir jugando desde el fondo y le regaló el balón a Minamino.

QUE ISSO, FABRÍCIO BRUNO?! 😩



Minamino aproveita falha de zagueiro brasileiro para diminuir para o Japão.



Agora tá 🇯🇵 1 x 2 🇧🇷



Vem que tá ao vivo na Globo: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo #AmistososDaSeleção #AmistososDaSeleçãoNaGlobo #JAPxBRA pic.twitter.com/39p1u5IYPA — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2025

El delantero japonés no perdonó: encaró al arquero y definió con frialdad. 10 minutos después, Japón igualó el marcador. Otra vez Bruno fue protagonista, esta vez al intentar despejar un centro y terminar empujando el balón hacia su propia portería.

EMPATE DO JAPÃO 🤔



Gol de Nakamura ou contra de Fabrício Bruno?



Agora tá 🇯🇵 2 x 2 🇧🇷



O jogo tá ao vivo na Globo: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo #AmistososDaSeleção #AmistososDaSeleçãoNaGlobo #JAPxBRA pic.twitter.com/88rVr4d2Cl — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2025

No obstante, oficialmente el tanto se le atribuyó a Nakamura. Al 71’, llegó el gol de la victoria gracias a un cabezazo certero de Ueda tras un centro desde la derecha. La defensa brasileña quedó estática y el delantero japonés se elevó para sellar el 3-2 definitivo.

A VIRADA DO JAPÃO 🤯



Ueda vira para os Samurais Azuis contra o Brasil. No primeiro tempo tava 2×0 Brasil. No segundo tempo, o Japão vira: 🇯🇵 3 x 2 🇧🇷



Vem que tá ao vivo na Globo 📺: https://t.co/wISiOuyeUs#FutebolNaGlobo #AmistososDaSeleção #AmistososDaSeleçãoNaGlobo #JAPxBRA pic.twitter.com/xOaLvfeVhR — TV Globo 📺 (@tvglobo) October 14, 2025

Japón ha hecho historia al convertirse en la primera selección que logra derrotar a Brasil (en cualquier tipo de partido, incluyendo amistosos) tras llegar con dos goles de desventaja al descanso.

El último antecedente similar ocurrió en 1940 en un encuentro amistoso entre Brasil y Uruguay. Los locales ganaban 3-1 y terminaron perdiendo 3-4.



Sigue leyendo:

· Carlo Ancelotti pone condiciones para la vuelta de Neymar a la selección de Brasil

· Mundial 2026: Cabo Verde hace historia y estará en una Copa del Mundo por primera vez en su historia

· Bebeto critica el presente de Brasil de cara al Mundial de 2026: “No estamos bien”