La gerencia de los Mets se inclina hacia el poder Japonés de Munetaka Murakami

La continuidad de Pete Alonso en los New York Mets está lejos de ser una certeza. La estrella de la primera base, y agente libre cotizado, está buscando asegurar su futuro con un acuerdo que, según reportes, se extendería por siete temporadas, una duración que la directiva de los Mets podría no estar dispuesta a conceder.

Ante este panorama de alta tensión y demanda económica, la gerencia de Queens ha activado un plan de contingencia. Según un reporte de MLB.com la organización ha puesto su mirada en la sensación del béisbol japonés, Munetaka Murakami, como el posible sucesor de Alonso si las negociaciones se estancan.

La gran demanda contractual de Pete Alonso

La posición de Pete Alonso es clara: un contrato multianual que le dé seguridad a largo plazo, acorde con su estatus de slugger probado en las Grandes Ligas. Sin embargo, la duración de siete años podría ser un obstáculo para los Mets, obligándolos a evaluar si ese nivel de compromiso financiero es sostenible, especialmente al considerar otros movimientos necesarios en el roster.

Pete Alonso durante un encuentro ante Chicago Cubs. Crédito: Erin Hooley | AP

La directiva teme perder a su ídolo, pero también debe ser fiscalmente responsable, lo que abre la puerta a buscar talento que pueda compensar la potencial salida de Alonso.

Murakami: El sustituto de poder desde Japón

Aquí es donde entra en juego Munetaka Murakami. El joven japonés es considerado uno de los bateadores más devastadores fuera de la MLB. Su potencia y juventud lo convierten en un objetivo de alto valor para cualquier equipo de Grandes Ligas.

La exploración de su fichaje por parte de los Mets no es casual:

Poder Ofensivo: Murakami ofrece un perfil de poder similar al de Alonso, con la capacidad de conectar home runs y generar carreras.

Si las demandas de Alonso persisten y la gerencia decide no ceder en la duración del contrato, Murakami podría convertirse en el fichaje sorpresa de la temporada baja, un movimiento audaz que redefiniría la ofensiva de los Mets para 2026.

