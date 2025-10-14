Lotería de Nueva York en vivo: resultados y ganadores del martes 14 de octubre de 2025

Averigua los números ganadores del sorteo de NY Lotto, Win 4, Take 5, Cash4Life de la Lotería de Nueva York de hoy martes 14 de octubre.

La Lotería de Nueva York (New York Lottery) cuenta con distintas posibilidades de juegos para sus participantes. Los juegos de sorteo incluyen NY Lotto, Pick 10, Numbers, Win 4, Take 5 y Cash4Life.

Números ganadores de Pick10 del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 01 04 06 08 10 20 23 28 34 46 47 50 58 61 63 65 67 70 73 79

Números ganadores de Numbers del martes 14 de octubre

Combinación mediodía: 08 04 00

Combinación noche: 05 02 03

Números ganadores de Win 4 del martes 14 de octubre

Combinación mediodía: 00 02 03 08

Combinación noche: 05 00 04 04

Números ganadores de Take 5 del martes 14 de octubre

Combinación mediodía: 07 15 17 26 35

Combinación noche: 16 21 22 25 30

Números ganadores de Cash4Life del martes 14 de octubre

Los números ganadores son: 25 32 42 47 57

Errores comunes que evitar al jugar a juegos de lotería

Cuando se juega la lotería, es crucial evitar ciertos errores que afectan a las posibilidades de ganar.

Uno de los errores más típicos es elegir números basados en fechas de cumpleaños o aniversarios. Esto provoca que se limite la selección de números a solo aquellos entre 1 y 31, por lo que muchos otros quedan desechados y se ignoran y podrían ser potencialmente ganadoras.

Otro error común es no verificar los resultados de la lotería propiamente. Pueden pasar desapercibidos premios menores que podrían haberse ganado. Además, es importante verificar los boletos de lotería cuidadosamente, (algunos jugadores han descartado por error boletos con premio).

Para finalizar, se debe evitar depender únicamente de la suerte. Aunque la lotería es un juego de azar, el uso de estrategias y la toma de decisiones informadas pueden incrementar las posibilidades de ganar.

Cómo solicitar el monto de tus premios de la lotería de Nueva York

Canjear tu premio dela lotería de Nueva York es un proceso poco complicado, pero hay que seguir algunas instrucciones para recibir el pago completo sin inconveniencias.

Los premios de un máximo de $600 se pueden cobrar directamente en cualquier establecimiento autorizado de la Lotería de Nueva York. Para premios más grandes, antes hay que cumplimentar un formulario de reclamo y acompañarlo del boleto ganador en la oficina central de la Lotería de Nueva York en Schenectady o en cualquier sucursal regional de la Lotería de Nueva York.

Es importante tener en cuenta que las ganancias de la lotería están sujetas a impuestos federales y estatales, por lo que se debe estar preparado para pagar una parte de las ganancias en impuestos.

Los mayores premios que ha dado la Lotería de Nueva York

La Lotería de Nueva York ha regalado muchos premios desde su creación, con muchos de ellos multimillonarios.

El último gran premio fue entregado en abril de 2023 en Queens, Nueva York: allí, una persona acertó los seis números para llevarse el premio mayor de $476 millones de dólares de la lotería Mega Millions compró el ticket en el vecindario Ozone Park.

En 2011, una pareja de Long Island acertó otro gran premio de la Lotería de Nueva York en la historia, en concreto, la increíble cifra de $319 millones de dólares en Mega Millions. Siete años antes, un empleado de construcción de Staten Island ganó $245,6 millones de dólares en Powerball, convirtiéndose en el mayor ganador individual de la Lotería de Nueva York.

Otros grandes participantes que se hicieron millonarios gracias a la Lotería fueron un hombre de Brooklyn que ganó $298 millones de dólares en Powerball en 2019 y un hombre de Queens que ganó $343,9 millones de dólares en Mega Millions en 2018.

¿Qué días se juegan los sorteos de la Lotería de Nueva York?

Los sorteos se realizan cada día para algunos casos, mientras que otros tienen sorteos semanales o quincenales. La información sobre los sorteos de cada juego se puede encontrar en el sitio web de la Lotería de Nueva York.

