Messi lanza su propio torneo internacional de promesas del fútbol en Miami

Sí, la primera edición de la Messi Cup se celebrará el Miami en diciembre de 2025. El astro argentino, a través de su productora, anunció hoy el lanzamiento de este innovador torneo internacional de fútbol juvenil que reunirá a algunos de los clubes más prestigiosos del mundo a nivel Sub 16.

La primera edición se celebrará en Miami del 9 al 14 del próximo mes de diciembre con un gran nivel competitivo, pero no sólo eso. La Messi Cup traerá también diferentes eventos culturales y de la industria deportiva en general.

La Messi Cup será un nuevo concepto dentro del fútbol juvenil, pues unirá deporte y entretenimiento para jóvenes y adultos. Su misión es generar valor a largo plazo para los deportistas en el desarrollo de sus carreras.

Grandes participantes

El torneo contará con la participación de ocho clubes de talla mundial: Inter Miami, Barcelona, Manchester City, River Plate, Inter Milan, Newell’s Old Boys, Atlético Madrid y Chelsea.

Durante seis días, estos equipos disputarán un total de 18 partidos en algunos de los escenarios más emblemáticos de Miami, incluyendo el Chase Stadium del Inter Miami CF.

Además, el Faena Forum acogerá un summit de la industria futbolística que reunirá a importantes figuras del deporte, la cultura y los negocios, mientras que Pao by Paul Qui será el lugar donde se celebre la Messi Cup Summit Party, la fiesta oficial que consolida el evento como una fusión única de fútbol y celebración cultural.

El formato de competición dividirá a los equipos en dos grupos de cuatro, que se enfrentarán en una fase de todos contra todos durante los tres primeros días. Posteriormente, se disputará un ‘playoff’ que definirá las posiciones finales. El último día se jugarán el partido por el tercer puesto y la gran final, ambos en el Chase Stadium del Inter Miami CF, donde se coronará al primer campeón de la historia de la Messi Cup

“La Messi Cup es el punto de encuentro entre el fútbol de hoy y los jugadores del mañana”, señaló Tim Pastore, CEO de 525 Rosario, productora del astro. “Es una oportunidad para celebrar el talento, la cultura y la comunidad, creando legados y vínculos que perdurarán más allá del campo de juego”.

