Mets tendrán a Kai Correa como nuevo coach de banca para la temporada 2026

De cara a la temporada 2026 los New York Mets comenzaron a hacer los movimientos en su cuerpo técnico y nombraron a Kai Correa como nuevo coach de banca.

Por su parte, Jeff Albert asciende al cargo de Director del Programa de Bateo de toda la organización de los Mets.

Correa, de 35 años, llega a los Mets tras su experiencia con los Gigantes de San Francisco, donde se desempeñó como coach de banca y coordinador defensivo entre 2020 y 2023, año en el que también fungió como manager interino de dicho equipo tras el despido de Gabe Kapler.

Este año fue el coordinador de campo de Grandes Ligas y director de defensa, corrido de bases y estrategia de juego de los Guardians.

Source: Mets are hiring Kai Correa to be their new bench coach under Carlos Mendoza



Correa was SF Giants bench coach from 2020-2023 and most recently Cleveland’s ML Field Coordinator/Director of defense, baserunning and game strategy last 2 seasons — Pat Ragazzo (@ragazzoreport) October 14, 2025

Jeff Albert no será coach de bateo de Mets

Albert, de 44 años, ha pasado las últimas tres temporadas como director de desarrollo de bateo de los Mets después de servir como coach de bateo de los Cardinals durante cuatro temporadas antes de eso.

Su currículum también incluye varios años trabajando en las organizaciones de los Cardinals y Astros, con un año en el staff de Grandes Ligas de Houston. Además, ha servido como entrenador de bateo en las Ligas Invernales de Colombia y República Dominicana.

El año pasado, Albert supervisó la temporada de despegue del prospecto No. 2, Carson Benge, entre otros éxitos de los Mets en ligas menores.

Aunque el título de Albert técnicamente no será coach de bateo, estará uniformado en la banca del club de Grandes Ligas. Su objetivo será mejorar una ofensiva que terminó empatada en el noveno lugar en MLB en carreras por juego (4.73) a pesar de la presencia de bateadores estrellas como el dominicano Juan Soto, el boricua Francisco Lindor, Pete Alonso y Brandon Nimmo.

New York Mets director of hitting development Jeff Albert will be in charge of the major league team’s hitting program in 2026, sources tell ESPN. Albert will be in uniform and help fill the void left by the firings of hitting coaches Jeremy Barnes and Eric Chavez. — Jeff Passan (@JeffPassan) October 14, 2025

Carlos Mendoza con nuevos integrantes del staff

Pese a no alcanzar los Playoffs, Carlos Mendoza logró mantener a los Mets en un nivel respetable durante la temporada, lo que le valió la confianza de la directiva para continuar al mando. Su récord de 83-79 en 2025 muestra que el equipo fue competitivo, incluso en medio de una campaña con altibajos.

Con la incorporación de Jeff Albert y Kai Correa a su cuerpo técnico, el venezolano tendrá el respaldo necesario para fortalecer áreas clave y encarar el 2026 con renovadas expectativas.

El objetivo será claro y es dar el salto que les faltó este año y llevar nuevamente a esta organización a la pelea por la Postemporada.

