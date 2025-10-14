Mujer se viraliza tras desquitarse de su novio infiel: cubrió de purpurina el auto y apartamento (Video)

Una joven brasileña convirtió una traición amorosa en una lección de creatividad y humor. Rafaela Bressan Dela Justina, de 28 años, se volvió tendencia en TikTok tras revelar la peculiar forma en que decidió vengarse de su novio infiel: vaciar siete kilos de purpurina sobre su auto y en todo su apartamento.

El video, que rápidamente superó los 15 millones de reproducciones, muestra el proceso completo de su “venganza brillante”, acompañada de un mensaje que resonó entre miles de usuarios: “Los hombres siempre esperan que pagues con la misma moneda, pero demuéstrales cómo puedes ser más creativa usando 7kg de purpurina“.

La frase se viralizó al instante y fue replicada en redes como símbolo de ingenio frente al desamor.

Una ruptura que terminó con brillo

La historia comenzó el 10 de septiembre, cuando Rafaela y su pareja decidieron terminar su relación por “diferencias de prioridades”. Sin embargo, poco después la joven descubrió que su exnovio ya estaba saliendo con otra persona mientras aún estaban juntos.

Esa revelación la motivó a buscar una manera original de canalizar la decepción.

El 27 de septiembre Rafaela puso en marcha su plan: cubrir el departamento y el coche de su ex con montones de purpurina, una idea que había visto en internet.

“Cuando fui a preguntarle sobre la traición, una de las cosas que me dijo fue que podía vengarme. Pero estar con otra persona ya no tenía sentido, porque ya no estábamos juntos. Lo único que se me ocurrió fue la situación con el brillo, que ya había visto en internet, algo similar, y me reí mucho”, explicó en su relato.

La joven aseguró que su intención no fue causar daño, sino darle un giro humorístico a una experiencia dolorosa. En el video se observa cómo esparce la purpurina por el suelo, la heladera, la computadora y hasta los asientos del coche, dejando una estela reluciente imposible de ignorar.