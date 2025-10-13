Mujer transmitió todo su parto a través de Twitch: “Hola, acabo de romper aguas”

Una reconocida streamer de Twitch sorprendió a sus seguidores al transmitir en vivo el nacimiento de su hija, ante más de 700,000 espectadores conectados en todo el mundo.

La creadora de contenido, conocida como Fandy, compartió cada etapa de su trabajo de parto desde su casa, en una transmisión que duró más de ocho horas.

Famosa por jugar títulos como World of Warcraft, Overwatch y League of Legends, la mujer anunció el inicio de la transmisión con un mensaje que dejó sin palabras a sus seguidores: “Hola Twitch, acabo de romper aguas, así que creo que voy a hacer esto en vivo. ¡Hora del bebé!”.

El CEO de Twitch participó en la transmisión

El directo, de 8 horas y 34 minutos, mostró todo el proceso del parto, desde las contracciones iniciales hasta el nacimiento de su hija, Luna. La transmisión se realizó en una sala de estar adaptada con una pileta inflable, rodeada de sillones y del equipo que acompañó a Fandy durante el nacimiento.

Entre los más de 700,000 espectadores, se encontraba incluso el CEO de Twitch, Dan Clancy, quien escribió en el chat: “Fandy. Mucha suerte y felicidades. Te deseo lo mejor en este camino”.

La transmisión finalizó con una imagen de la streamer sosteniendo a su bebé, mientras su esposo agradecía a quienes habían seguido el proceso en vivo.

Un parto digital, entre el apoyo y la polémica

El hecho generó opiniones divididas. Mientras muchos celebraron la decisión de Fandy de compartir un momento tan íntimo con su comunidad, otros criticaron la exposición del parto.

Algunos usuarios calificaron el acto como “una locura”, mientras que otros pusieron en duda si era apropiado mostrar un evento tan personal frente a una audiencia tan masiva.

No obstante, Fandy defendió su decisión en un mensaje publicado en X (antes Twitter), donde explicó que su intención era compartir una experiencia significativa con la comunidad que la ha acompañado durante una década.

“Transmití en vivo el nacimiento de mi bebé a mi comunidad, con la que había estado transmitiendo durante 10 años. Elegí tener un parto en casa porque mi parto anterior fue en un hospital y no me gustó cuánta autonomía no se te permite tener sobre él”, dijo.

También aclaró que su objetivo no fue obtener beneficios ni ganar seguidores, sino crear un recuerdo familiar. “Ella no fue utilizada para mi beneficio personal, yo estaba compartiendo algo personal y al hacerlo estaba creando un recuerdo que nunca olvidaré”, añadió.